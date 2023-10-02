Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'a mağlup oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Beşiktaş'a deplasmanda 82-76 mağlup oldu. Ligde 4. sırada yer alan takım, 5. haftada Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ile karşılaşacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde ikinci mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'da ligin 4.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Beşiktaş'a 82-76 kaybetti. Ligde geride kalan 4. hafta sonunda oynadığı 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 6 puan topladı. Ligde 4.sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 5. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ile karşılaşacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol ve İlkem Yapı Tarsusspor'u yenerken Nesibe aydın işle Beşiktaş'a ise kaybetti.

İç sahada oynadığı maçlarını kazanan sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçları kaybetti. - KAYSERİ