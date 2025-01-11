Mauro Icardi, yeni aşkıyla rekor kırdı

Ayrıldığı Wanda Nara ile sancılı bir süreç geçiren Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin yeni aşkı China Suarez ile paylaştığı fotoğraf, yıldız oyuncunun hayranlarını da sevindirdi ve rekor beğeni aldı.

EN FAZLA BEĞENİLEN GÖNDERİSİ OLDU

Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra China Suarez ile aşk yaşamaya başlayan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin mutluluğu, onu sevenlerin de yüzünü güldürdü. Öyle ki Instagram'da 13.6 milyon takipçisi olan Icardi'nin 6 fotoğraf karesiyle yaptığı bu paylaşım, tam 3.4 milyon beğeniyi geride bırakarak, yıldız golcünün açık ara en fazla beğenilen gönderisi oldu.

BİNLER İYİ DİLEK MESAJI ALDI

Üstelik hem Galatasaraylı taraftarlar hem de Arjantin'deki hayranları, yeni sevgilisi China Suarez'in sosyal medya hesaplarına da binlerce iyi dilek mesajı gönderdiler.