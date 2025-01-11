Mauro Icardi, yeni aşkıyla rekor kırdı
Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra China Suarez ile aşk yaşamaya başlayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bunu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Galatasaraylılar başta olmak üzere hayranlarını sevindiren 6 fotoğraftan oluşan bu paylaşım, 3.4 milyon beğeniyi geride bırakarak, yıldız golcünün açık ara en fazla beğenilen gönderisi oldu.
Ayrıldığı Wanda Nara ile sancılı bir süreç geçiren Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin yeni aşkı China Suarez ile paylaştığı fotoğraf, yıldız oyuncunun hayranlarını da sevindirdi ve rekor beğeni aldı.
EN FAZLA BEĞENİLEN GÖNDERİSİ OLDU
Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra China Suarez ile aşk yaşamaya başlayan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin mutluluğu, onu sevenlerin de yüzünü güldürdü. Öyle ki Instagram'da 13.6 milyon takipçisi olan Icardi'nin 6 fotoğraf karesiyle yaptığı bu paylaşım, tam 3.4 milyon beğeniyi geride bırakarak, yıldız golcünün açık ara en fazla beğenilen gönderisi oldu.
BİNLER İYİ DİLEK MESAJI ALDI
Üstelik hem Galatasaraylı taraftarlar hem de Arjantin'deki hayranları, yeni sevgilisi China Suarez'in sosyal medya hesaplarına da binlerce iyi dilek mesajı gönderdiler.