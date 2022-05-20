Mario Gavranovic çalışmalara başladı - Haberler

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Mario Gavranovic çalışmalara başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mario Gavranovic çalışmalara başladı

Kayserisporlu Mario Gavranovic Sivas deplasmanı için çalışmalarına başladı.

Kayserisporlu Mario Gavranovic Sivas deplasmanı için çalışmalarına başladı.

Kayserispor, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle son birkaç haftadır formasından uzak kalan İsviçreli golcü oyuncu Mario Gavranovic'ten sevindirici haber geldi.

Sakatlığını atlatan tecrübeli oyuncu Mario Gavranovic, ligin son haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Gavranovic, 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan final maçında forma giyecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor, Sivasspor, Sivas, Spor, Haberler

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