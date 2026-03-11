Haberler

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı Haber Videosunu İzle
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi İngiliz basınında geniş yankı buldu. Liverpool'un savunma ve hücumdaki hataları mağlubiyette etkili oldu. İstanbul'daki atmosferin Liverpool üzerinde baskı yarattığı ve Galatasaray'ın rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde ettiği belirtildi. İngiliz basınında, Liverpool'un İstanbul'da daha ağır bir yenilgiden şans eseri kurtulduğu ve maçın büyük bölümünde ikinci planda kaldığı vurgulandı. İşte atılan manşetler...

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.
  • Mario Lemina, Galatasaray'ın Liverpool'a karşı galibiyet golünü attı.
  • Liverpool, bu sezon İstanbul'dan ikinci kez mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin bu galibiyeti İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı.

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

"LIVERPOOL'UN HATALARI MAÇA DAMGA VURDU"

The Athletic'te yer alan değerlendirmede, Liverpool'un savunmadaki hataları ve hücumdaki savurganlığının mağlubiyette etkili olduğu belirtildi. Haberde, Arne Slot'un Liverpool'un başındaki 100. maçının kötü anılarla hatırlanacağı ifade edildi.

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

BBC: GALATASARAY AVANTAJI ALDI

BBC, İstanbul'daki atmosferin Liverpool üzerinde baskı yarattığını vurgulayarak Galatasaray'ın rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde ettiğini yazdı. Haberde Mario Lemina'nın erken gelen golünün maçın kaderini belirlediği aktarıldı.

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

"İSTANBUL'DA CEHENNEM ATMOSFERİ"

Times gazetesi ise RAMS Park'taki atmosferi ön plana çıkardı. Gazete, İstanbul'daki gürültülü ve baskılı ortamı "cehennem" benzetmesiyle aktarırken Galatasaray'ın büyük maçları kazanma alışkanlığını sürdürdüğünü yazdı.

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

GUARDIAN: LIVERPOOL ŞANSLIYDI

Guardian'da yer alan yorumda Liverpool'un aslında daha ağır bir yenilgiden şans eseri kurtulduğu ifade edildi. Haberde, İngiliz ekibinin maçın büyük bölümünde ikinci planda kaldığına dikkat çekildi.

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

"İSTANBUL'DA YİNE ZORLANDILAR"

Sky Sports, Liverpool'un bu sezon İstanbul'dan ikinci kez mağlubiyetle ayrıldığını vurgularken Daily Mail ise İngiliz temsilcisinin yaptığı hatalar nedeniyle hezimetten kıl payı kurtulduğunu yazdı.

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Telegraph ise Liverpool'un İstanbul deplasmanından yeterince ders çıkarmadığını belirterek, turu geçmek istiyorlarsa performanslarını birkaç seviye yükseltmeleri gerektiğini ifade etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

İstanbul'da metroda skandal görüntüler
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

"İsrail tek bombayla yok edilebilir"