Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Liverpool'u Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılı ekibin bu galibiyeti İngiliz basınında da geniş yankı uyandırdı.

"LIVERPOOL'UN HATALARI MAÇA DAMGA VURDU"

The Athletic'te yer alan değerlendirmede, Liverpool'un savunmadaki hataları ve hücumdaki savurganlığının mağlubiyette etkili olduğu belirtildi. Haberde, Arne Slot'un Liverpool'un başındaki 100. maçının kötü anılarla hatırlanacağı ifade edildi.

BBC: GALATASARAY AVANTAJI ALDI

BBC, İstanbul'daki atmosferin Liverpool üzerinde baskı yarattığını vurgulayarak Galatasaray'ın rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde ettiğini yazdı. Haberde Mario Lemina'nın erken gelen golünün maçın kaderini belirlediği aktarıldı.

"İSTANBUL'DA CEHENNEM ATMOSFERİ"

Times gazetesi ise RAMS Park'taki atmosferi ön plana çıkardı. Gazete, İstanbul'daki gürültülü ve baskılı ortamı "cehennem" benzetmesiyle aktarırken Galatasaray'ın büyük maçları kazanma alışkanlığını sürdürdüğünü yazdı.

GUARDIAN: LIVERPOOL ŞANSLIYDI

Guardian'da yer alan yorumda Liverpool'un aslında daha ağır bir yenilgiden şans eseri kurtulduğu ifade edildi. Haberde, İngiliz ekibinin maçın büyük bölümünde ikinci planda kaldığına dikkat çekildi.

"İSTANBUL'DA YİNE ZORLANDILAR"

Sky Sports, Liverpool'un bu sezon İstanbul'dan ikinci kez mağlubiyetle ayrıldığını vurgularken Daily Mail ise İngiliz temsilcisinin yaptığı hatalar nedeniyle hezimetten kıl payı kurtulduğunu yazdı.

Telegraph ise Liverpool'un İstanbul deplasmanından yeterince ders çıkarmadığını belirterek, turu geçmek istiyorlarsa performanslarını birkaç seviye yükseltmeleri gerektiğini ifade etti.