Manisa spor haberleri | Manisa FK 3 gencini profesyonel yaptı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, akademiden yetişen Ayberk Karapo, Berke Kayar ve Arda Çolak ile sözleşme imzalandı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende 5 yıllık mukaveleye imza atan defans oyuncusu Ayberk, hayalini kurduğu formaya kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yine 5 yıllık sözleşme imzalayan orta saha Berke de, "4 sezondur altyapısında yer aldığım Manisa Futbol Kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladığım için mutluyum. Bundan sonra daha çok çalışıp daha yukarılara çıkmak için elimden geleni yapacağım" dedi.Manisa FK ile 3 yıllık sözleşme imzalayan golcü Arda ise, "Doğduğum, büyüdüğüm şehirde Manisa FK formasını giyecek olmak benim için gurur verici bir duygu" dedi.