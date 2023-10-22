Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: Türk futbolunda kral çıplak değil, kralın giyinmeye niyeti yok

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor'a deplasmanda 3-2'lik skorla yenilen Manisa FK'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, "Türk futbolunda kral çıplak değil, kralın giyinmeye niyeti yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta müsabakasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 3-2'lik skorla kaybetti. Maçın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galibiyet hasretini sonlandırmak için Ümraniyespor maçının önemli olduğuna vurgu yapan Korkmaz, "4 haftalık galibiyet hasretimizi buraya sonlandırmaya gelmiştik. Maç içindeki olayları tek tek analiz etmek istemiyorum. Bunu Manisa'ya döndüğümüzde takım içinde daha acımasız olarak yapacağız. Bu maçı oynanırken kazanmayı çok istemiştim. Sebebi de şu; özellikle camia takımlarıyla oynarken ince ince bir şeyler oluyordu. Bunları çok konuşmak, mazeret göstermek yapım değil. İnşallah şu maçı alırız da vermem gereken mesajı veririm diye düşünüyordum ama mağlup olduk. Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Kazanma stratejilerine saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu maçın federasyon yetkilileri ve MHK tarafından detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor"

Karşılaşmanın sonuna ilave edilen sürenin çok az olduğunun altını çizen Osman Zeki Korkmaz, "Türk futboluna birçok kuruluş yatırım yapıyor. Bu maçın federasyon yetkilileri ve MHK tarafından detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor. Sebebi de şu; iki takım tarafından 5 oyuncu değişikliği hakkı da kullanılırsa 5 dakika uzatma veriliyor. İki takım da 5 değişiklik yaptı. Penaltı pozisyonunda pirinç ayıklanır gibi penaltı arandı. Finalde 7 dakika uzatma verildi. Sahada yatan kalkmıyor yerden. Futbol oynatmak istiyorsak Dünya Kupası'ndaki gibi 10-15 dakika uzatma verirsiniz. Maçın oynanması lazım" diye konuştu.

"Türk futbolunda kral çıplak değil, kralın giyinmeye niyeti yok"

Ümraniyespor maçı nezdinde Türk futboluna da eleştirilerde bulunan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Türk futbolunda kral çıplak değil, kralın giyinmeye niyeti yok. Bazı kurumların, kuruluşların futbolu oynatmaya niyeti yok. Kimisi yere yatıyor, kalkmıyor. Kimisi normal süreyi vermiyor. Bir garip iş var. Bugünkü oyunun durduğu süreyi hesaplayalım, eğer 7 dakika ise hafta içerisinde ulusal televizyonlara çıkıp herkesten özür dileyeceğim. En az iki katı değilse ben hiçbir şey bilmiyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL