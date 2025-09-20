Manisa FK, Esenler Erokspor'a Uzatma Dakikalarında Yenildi: 3-4

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Melih Kurt, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Türkyılmaz

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat Karakuş - Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum, Toure (Dk. 90+8 Fırat), Lindseth, Kadir Yurdakul (Dk. 80 Muhammed Enes Kiprit), Benrahou, Burak Süleyman (Dk. 83 Yunus), Diony (Dk. 69 Herelle)

ESENLER EROKSPOR: Muhammed Birkan Tetik - Eray Korkmaz (Dk. 90+1 Jack), Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 59 Recep), Kanga (Dk. 90 Catakovic), Faye (Dk. 59 Berat), Kayode (Dk. 90+7 Anıl)

GOLLER: Dk. 16 Burak, Dk. 18 Yusuf, Dk. 55 (Pen.) Benrahou ( Manisa FK), Dk. 33 (Pen.) Kanga, Dk. 61 ve Dk. 75 Kayode, 90+4 Catakovic ( Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Ayberk ( Manisa FK) Faye, Kayode ( Esenler Erokspor)

TFF 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü evinde iki kez iki farklı öne geçtiği maçta Esenler Erokspor'a uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle yenilmekten kurtulamadı: 3-4.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ev sahibinin gollerini 16'ncı dakikada Yusuf, 18'inci dakikada Burak, 55'inci dakikada penaltıdan Benrahou attı. Konuk ekip 33'üncü dakikada penaltıdan Kanga, 61 ve 75'inci dakikalarda Kayode ile 90+3'te Catakovic'in golleriyle galibiyete ulaştı. Bu skorla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Manisa ekibi 4 puanda kaldı. Erokspor puanını 13 yaparak zirveye kuruldu.

16'ncı dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Burak, sağ ayağıyla vuruşunda, top kaleci Muhammed Birkan Tetik'in, sağından ağlarla buluştu: 1-0.

18'inci dakikada Burak sol kanatta buluştuğu topla birlikte son çizgiye indi. Rakibinden topu kurtardıktan sonra pasında topla buluşan Yusuf'un sert şutunda top, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. Yan hakem gol sonrası ofsayt barağını kaldırdı. VAR incelemesi ardından hakem Melih Kurt golü verdi: 2-0.

31'inci dakikada Alper'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda yaptığı orta Manisa FK savunmasında topu uzaklaştırmak isteyen Ayberk'in koluna çarptı. Hakem Melih Kurt penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada VAR incelemesi ardından topun arkasına geçen Kanga, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 2-1.

50'inci dakikada Diony'nin ters kanada pasını kontrol eden Ayberk ceza sahasına doğru hareketlendi, şutunda top farklı şekilde auta çıktı. Ayberk şut çektiği sırada yerde kaldı ve sakatlık geçirdi. 53'üncü dakikada Ayberk için Manisa FK itirazları sürerken, VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu, Hakem Melih Kurt'u VAR monitörüne çağırdı. İnceleme sonrası hakem, penaltı kararı verdi. 55'inci dakika penaltı vuruşunda topun arkasına geçen Benrahou, vuruşunda topu ağlara gönderdi: 3-1.

61'inci dakikada Esenler Erokspor atağında Amilton'un sağ kanattan kaleye sert gönderdiği topa Kayode, Manisa FK savunması içerisinde dokunarak, topu ağlara gönderdi: 3-2.

75'inci dakikada Esenler Erokspor beraberliği yakaladı. Berat sol kanattan şık çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmadan seken top Kayode'nin önünde kaldı. Kayode, şutunda topu ağlarla buluşturdu: 3-3.

90+4'üncü dakikada Esenler Erokspor öne geçti. Berat'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arkada direkte Mikail kafayla yeniden içeriye çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Catakovic altı pas içerisinde sert şutunda ağlarla buluşturup skoru ilan etti: 3-4.