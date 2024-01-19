Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray maçına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında yarın saat 13.00'te ağırlayacağı Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Kulüp Başkanı Bora Çaylan, galibiyete odaklandıklarını ifade ederek tüm Manisalıları Muradiye Spor Salonu'na davet etti.

Manisa BBSK yarın saat 13.00'te Muradiye Spor Salonu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Manisa BBSK'da John Roberson ile Sinan Sağlam kadroda yer almayacak. Geçtiğimiz sezon Muradiye'de oynanan maçı Manisa BBSK, 85-72 kazanmıştı.

"Hedefimiz play-off oynamak"

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Süper Lig'deki ikinci sezonumuza dopdolu devam ediyoruz. Şu an 5. sıradayız. Hedefimiz play-off oynamak. Buna da çok yakınız. Taraftarlarımızı bu önemli maçta da aramızda görmek istiyoruz. Muradiye Spor Salonu'nu tıklım tıklım dolduralım, boş koltuk bırakmayalım" dedi. - MANİSA