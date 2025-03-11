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Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek

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Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nu yerine 100.000 kişilik bir 'şemsiye' stadyum inşa etme kararı aldı. 2 milyar sterlinlik proje, İngiltere'nin en büyük stadyumu olacak ve Trafford Park bölgesinin geniş kapsamlı bir yenileme projesinin merkezi olacak. Proje, bölge ekonomisine yıllık 7,3 milyar sterlin katkı sağlayacak bir kentsel dönüşüm projesi olarak da görülüyor.

Manchester United, efsanevi Old Trafford Stadyumu'nu yıkıp, yerine 100.000 kişilik devasa bir "şemsiye" stadyum inşa etme kararı aldı. Kulübün azınlık ortağı Sir Jim Ratcliffe tarafından açıklanan proje, yaklaşık 2 milyar sterline (yaklaşık 80 milyar TL) mal olacak.

Yeni stadyum, mevcut 74.000 kişilik kapasitenin yerine Wembley'i geçerek İngiltere'nin en büyük stadyumu olacak. "Kuzey'in Wembley'i" olarak da adlandırılan yapı, Trafford Park bölgesinin kapsamlı bir yenileme projesinin merkezi olacak.

Ünlü Foster and Partners mimarlık firması tarafından tasarlanan stadyumun en dikkat çekici özelliği, büyük bir şemsiye benzeri çatı yapısı olacak. Cam ve çelikten oluşan bu dev yapı, stadyumun içindeki ve dışındaki alanları yağmurdan koruyacak. Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'ın üçlü mızrağından esinlenen üç büyük kule, stadyumun simgesi olacak.

Proje sadece bir stadyum inşaatı değil, aynı zamanda bölge ekonomisine yıllık 7,3 milyar sterlin katkı sağlayacak bir kentsel dönüşüm projesi. 17.000'den fazla yeni konutun yapılması ve 92.000'den fazla iş imkanı yaratılması hedefleniyor.

Sir Alex Ferguson da kararı destekleyerek, "Old Trafford'un benim için çok özel anıları var. Ancak cesur olmalı ve geleceğe uygun yeni bir ev inşa etme fırsatını değerlendirmeliyiz" dedi.

Kulüp yönetimi, stadyumun beş yıl içinde tamamlanacağını ve finansmanı kendilerinin karşılayacağını açıkladı. Ancak 1 milyar sterlin borcu olan kulübün, bu parayı nasıl bulacağı henüz netleşmedi.

Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek

Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek

Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek

Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek

Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek

Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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