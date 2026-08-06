Malatya Yeşilyurt Spor'dan Yoğun Kamp Temposu

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarıyla aralıksız devam ettiriyor.

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, kamp programı kapsamında günün antrenmanını teknik heyet yönetiminde gerçekleştirdi.

Kamp sürecinde yoğun bir çalışma programı uygulayan Malatya temsilcisi, hazırlık maçlarıyla da eksiklerini görme fırsatı bulacak. Malatya Yeşilyurt Spor, kamp döneminde 7, 12, 16 ve 21 Ağustos tarihlerinde hazırlık karşılaşmalarına çıkacak.

Kızılcahamam kampını 24 Ağustos'ta tamamlayarak Malatya'ya dönecek olan sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi son provasını ise 29 Ağustos'ta Elazığ'da oynayacağı hazırlık maçıyla yapacak.

Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonundaki ilk resmi maçına ise 6 Eylül'de çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı