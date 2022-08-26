Malatya haber: Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2 Spor Haberleri Malatya gündem haberi: Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Maçtan dakikalar 6. dakikada ceza yayı dışında topu alan Nshimirimana'nın şutunu kaleci Harun oyun alanı içine çeldi. Dönen topu Cengizhan kafayla ağlara gönderdi. 0-1 9. dakikada sağ kanatta topu alan Eze'nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta topu alan Sinan'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1 57. dakikada sağ taraftan Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Claro'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1 66. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Abdulsamed'den oyun alanı içine döndü. Dönen topu Dibba filelerle buluşturdu. 3-1 90+5. dakikada sol tarafta topu alan Cengizhan ceza sahası içine girerek çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2 Stat: Eyüp Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Sezgin Çınar xx, Ali Can Alp xx Eyüpspor: Harun xx, Murat xx, Claro xxx, Uğur xx, Berkan xx, İbrahim xx, Sinan xxx (Can dk. 90+1 '), Ahmed Ildız ' (Bekir dk. 28 xx) Ahmet Yazar x (Ezeh dk. 46 xx), Dibba xxx (Sekidika dk. 83 ?), Eze xxx (Umut Bulut dk. 90+1 ?) Yedekler: Cengiz, Erdem, Arda, Ahmet Özkaya, Fethi Özer Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Taha x, Yiğit xx Burak xx, Buğra xx (Berat dk. 86 ?), Cengizhan xxx, Nshimirimana xx (Atakan dk. 65 xx), Doğukan xx, Ogün xx, Donsah xx, Malle xx (Yakup dk. 78 xx) Yedekler: Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Mert, Kerem, Berat Teknik Direktör: Cihat Arslan Goller: Cengizhan (dk. 6 ve 90+5) (Yeni Malatyaspor), Sinan (dk. 9), Claro (dk. 57), Dibba (dk. 66) (Eyüpspor) Sarı kartlar: Burak, Buğra (Yeni Malatyaspor), Ezeh (Eyüpspor) (Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Eyüpspor Spor Güncel Haberler

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