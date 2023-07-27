- Lilian Popescu: "Geliştirmemiz gereken yönümüz var"

İSTANBUL - Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu, 5-0 kaybedilen Fenerbahçe maçı sonrası, iki takım arasında farklar olduğunu söyleyerek geliştirmeleri gereken yönler olduğunu belirtti.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Zimbru Chisinau'yu 5-0 mağlup etti. Moldova ekibi Zimbru'nun Teknik Direktörü Lilian Popescu, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç içerisinde çok fazla hata yaptıklarını vurgulayan Popescu, "Bu tip bir sonuçtan sonra konuşmak oldukça zor. Bizim için değeri biçilemez bir deneyim oldu. İlk 15 dakikada iki tane hızlı topu maalesef kaçırdık. Hislerle alakalıdır, tamamının uluslararası arenada deneyimi yoktu. Fenerbahçe ile aramızda çok ciddi fark var. İmkan ve bütçe farkı var. Buraya gerçek bir mücadele vermek için geldik. Bunun zor olacağını biliyorduk ancak bunun için geldik. Bunlardan iyi sonuç çıkaracağımızı düşünüyorum. Oyuncuları kıyaslamanın bir anlamı yok, fiziki açıdan da üstünlük sergiliyorlar. Yine de bizim geliştirmemiz gereken yönümüz var. Önemli olan bu tür sonuçlardan doğru sonuçlar çıkarabilmek" ifadelerini kullandı.