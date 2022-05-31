Levent Ulaş Bilgi ve Emre Çetindemir'e EHF'den uluslararası kokart - Haberler

Levent Ulaş Bilgi ve Emre Çetindemir hakem ikilisi, uluslararası plaj hentbolu hakemi oldu.

Plaj hentbolu hakem ikilisi Levent Ulaş Bilgi ve Emre Cetindemir, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından 26-29 Mayıs tarihleri arasında Hollanda'nın Tilburg şehrinde düzenlenen Camelot Plaj Hentbolu Turnuvası'nda seminere katıldı. Levent Ulaş Bilgi ve Emre Çetindemir'e Avrupa Hentbol Federasyonu Plaj Hentbolu Kurulu tarafından plaj hentbolu hakem kokartı verildi. İkili, uzun süre sonra bu kokartı takan ilk Türk hakem ikilisi olma başarısı gösterdi. Bilgi ve Çetindemir ikilisi, bu kokartla birlikte uluslararası plaj hentbolu hakemi oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor