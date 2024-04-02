Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 Yendi
Salon: Süleyman Evcilmen
Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Micaya, Aslıhan Kılıç, Guerra, Samedy, Hande Korkut (Buket Yılmaz, Burcu Yönder, Aybüke Güldenoğlu)
Kuzeyboru: Janset Erkul, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Wilhite, Lopez, Gamze Kılıç, (Dilek Kınık)
Setler: 21-25, 20-25 13-25
Süre: 75 dakika (28,26,21)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u deplasmanda 3-0 yendi.
İkinci maç, 5 Nisan Cuma günü Aksaray'da oynanacak.
İki galibiyete ulaşacak ekip 5-6'ncılık maçına, mağlup olan ekip ise 7-8'ncilik maçına çıkacak.