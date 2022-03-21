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Kütahya'da Masa Tenisi Turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kütahya'da Masa Tenisi Turnuvası

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İllerarası 25. Masa Tenisi Turnuvası' Kütahya'da başladı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İllerarası 25. Masa Tenisi Turnuvası' Kütahya'da başladı.

Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor Salonu'nda 3 gün sürecek olan turnuvaya 40'ı bayan toplam 80 sporcu katılıyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, turnuvaya Muğla, Denizli, Manisa, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Kütahya ve Aydın illerinin yurtlarında kalan öğrencilerin katıldığını ifade etti.

Can, "Kütahya'da 3 gün sürecek olan turnuvaya 80 sporcu katılıyor. 3 gün boyunca sürecek olan müsabakalarda tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kütahya Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin de, spor ve sporcunun yanında olduklarını anlattı. - KÜTAHYA

Kütahya'da Masa Tenisi Turnuvası

Kütahya'da Masa Tenisi Turnuvası

Kütahya'da Masa Tenisi Turnuvası

Kütahya'da Masa Tenisi Turnuvası

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Dumlupınar, Emre Can, Kütahya, Spor, Haberler

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