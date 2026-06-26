Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı hamlesi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşeceklerini belirtti.

Trabzonspor Kulübün de başkanı olan Doğan, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın durumunu değerlendirerek sözlerine başlayan Ertuğrul Doğan "Yıllar sonra gidilen bir Dünya Kupası var. UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen bir milli takım var. Hepimizin gönlünden daha iyi sonuçlar almak geçti. Milli oyuncularımız da bunu herkesten çok istedi. Federasyon başkanımız ve hocamız Vincenzo Montella da bunu istedi. Bu arkadaşlarımızın eksikleri, hataları var mıdır? Muhakkak olabilir. Hepimizin olduğu gibi onların da olabilir. Hocamızın ve yönetimin hatası olabilir ama herkesin niyeti iyi. Herkes Türkiye için oradaydı." ifadelerini kullandı.

Futbolun içinde olan herkesin eleştiriye açık olması gerektiğini aktaran Doğan, "Bu arkadaşlarımıza yapılan hakaretler, küfürler, tehditler, bize yakışmıyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu da yok. Bu arkadaşlarımızın hepsi çok değerli çocuklardır. Hataları olabilir, eksikleri olabilir ama çok değerli insanlardır. Milli formayı terletiyorlar. Bu arkadaşlarımıza lütfen daha dikkatli yaklaşalım." diye konuştu.

Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı olarak amatör branşlara destek vermek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle beraber vergilerden alınan tutarın özellikle amatör branşlarda kullanılması konusu çok önemli bir hale geldi. Özellikle büyük kulüplerimizin tamamı bundan ciddi olarak faydalanıyor. Altyapı, akademi ve amatör branşlar, buradan gelen gelir kalemleriyle hızla büyüyor ve önemli başarılar elde ediyor. 1 Ocak 2026 tarihinde ilk tebliğ yayımlandı. Bu yüzde 100'lük oran yüzde 75'e düşürüldü. Bu kulüpler için ciddi bir gelir kaybıydı ama sonra da bu oran yüzde 50'ye düşürüldü. Önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanımızla görüşmek için bir heyet oluşturacağız. Heyet olarak gidip bunun düzeltilmesini talep edeceğiz. Çünkü buradan gelen paranın tamamı zaten kontrollü bir şekilde amatör branşlara ve akademiye ayrılıyor."

"Kulüpler bu yabancı kuralından memnun değil"

Ertuğrul Doğan, kulüplerin yabancı futbolcu kuralından memnun olmadığını dile getirdi.

Kulüplerin yabancı kuralı konusunda hassasiyeti olduğunu aktaran Doğan, "Kulüpler bu yabancı kuralından memnun değil. WhatsApp grubumuzda bu konuda ekibimiz çalışma yapacak. Kulüplerin görüşlerini alacağız. Federasyonumuzun verdiği bir karar var. Bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama hiçbir şey değişmez değildir. Yani o zamanki şartlar itibarıyla bu belki uygundu ama şu anda kulüplerimizden gelen haklı talepler var. Bunların hepsini federasyonumuzla paylaşacağız ve bu konuda kendilerinden yardım isteyeceğiz." diye konuştu.

Doğan, yabancı sayısı konusunda federasyon ile kulüpleri ortak noktada buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz daha önce federasyonumuza kuralın 12+5 olması için yazı yazmıştık. Elimizde bir sürü oyuncu var, bu oyuncuları göndermek ciddi problem ve maliyet. Trabzonspor Kulübü olarak biz buna hazırız ama diğer kulüplerimiz hazır olmayabilir. Buraya da bir itirazımız yok. Genç ve iyi oyunculara yöneldiğiniz zaman çok ciddi bütçelerle karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bu konuda da kulüplerimizin hakkı var. Federasyon başkanımız dönünce içimizde bir kurul oluşturarak kendisini ziyaret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Doğan, naklen yayın geliri konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir zamanlar 500 milyon dolarlık naklen yayın geliri, şu anda 185 milyon dolar civarlarında. Ciddi bir düşüş söz konusu. Burada bulunan kulüplerin tamamı, Türk futbolunun değerinin bu olduğunu düşünmüyor ve buna inanmıyor. Naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyelerine gelmesi konusunda ısrarcı olacağız ve bu konuda direteceğiz. Naklen yayın gelirleri ortada, diğer gelirler ortada, sponsorluk gelirleri ortada. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı. Özellikle Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntı çekiyor. Artan vergilerle karşı karşıyayız. Herkesin niyeti iyi, herkes ülkeye faydalı olmak istiyor. Herkes şehrine faydalı olmak istiyor ama bu şartlarda çalışmak, bunları başarmak gerçekten imkansıza yakın."

"Kimsenin dayanacak gücü kalmadı"

Gelecek yılın sonunda bir naklen yayın ihalesinin olacağını aktaran Ertuğrul Doğan, "2017-2018 sezonunda 500 milyon dolarlık naklen yayın ihalesi vardı. Hiçbir şekilde daha düşük rakamlara inmeyeceğiz. Herkes çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Bu konuda da biz yetkililerden yardım isteyeceğiz." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu hakkında görüşme yapacaklarını belirten Doğan, "Kulüplerin genel olarak memnuniyetsizliği söz konusu. Bizim başkanlarımızın niyeti gayet iyi. Bu işi daha iyiye nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz. Aramızda bir ekip oluşturacağız. Onlarla bu görüşmeleri yaparak önümüzdeki bir ay içerisinde bu konuda da sağlıklı adımların atılmasını sağlamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda kullanılan çipli top teknolojisi ve gol çizgisi teknolojisine değinen Doğan, "Bunların Türkiye'de uygulanması için kulüplerimizin yine ortak kararı oldu. Daha önce bunun için görüşmeler yaptık. Bununla alakalı maliyetleri de kulüplerimizle paylaştık. Kulüplerimiz de bu teknolojilerin kullanılmasını istiyor. Bu konularla ilgili görüşmeler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.