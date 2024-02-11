Üye Girişi
Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: İnançla galibiyet geldi

Güncelleme:

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, MKE Ankaragücü galibiyetin ardından yapılan açıklamada, maç boyunca gösterilen irade gücü ve inançla galibiyetin geldiğini belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, MKE Ankaragücü galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "İlk dakikadan itibaren maçın bitimine kadar inanılmaz irade gücü, istek, arzu ve o inançla zaten galibiyet geldi" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0'lik skorla mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "İlk önce futbolcularımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk dakikadan itibaren maçın son dakikası bitimine kadar inanılmaz irade gücü, istek, arzu ve inançla zaten galibiyet geldi. Ama bunu yaparken unutmamız gerekiyor bugün yaklaşık 30 bin seyircimiz vardı. Onlara da teşekkür ederim ve inanıyorum ki, bugünkü maç bir bütünleşme maçıydı. Hem seyirci hem de takım arasındaki o olumlu bir bağ oluştu. Bundan sonraki her maçımız final maçı. Kupada iki maç kazandık. Bugün ilk defa ligde galibiyet aldık. Sonuçta baktığı zaman gidişatımız iyi gidiyoruz. Tabii ki her puan bizim için önemli. Dediğim gibi ondan sonraki bütün maçlar final. Ankaragücü belli bir puan içerisinde. Zaten Emre Hoca topa sahip olan takımı oluşturmaya çalışıyor. Sahadaki yerleşimi iyi onların birinci, ikinci bölgede, üçüncü bölgeye kadar geçişleri zaten belliydi. Biz de mümkün olduğu kadar bunları bu şekilde bozmaya çalıştık. Bazen başardık, bazen başaramadık. Ama en önemli oyuncularımın inancı, o irade gücü, hücum ise hücum, savunma ise savunma. Zaten bu galibiyet, getiren zaten en büyük faktör bunlar" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü Konyaspor Basın Toplantısı Teknik Direktör Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11-12 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Aston Villa - Manchester United maçı CANLI izle! 11 Şubat Aston Villa - Manchester United maçı canlı yayın izle! Fenerbahçe - Alanyaspor maç kadrosu ilk 11'i! FB - Alanyaspor maçı 11'inde kimler var, ilk 11'de yer alan futbolcular kim? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI izle! 11 Şubat Fenerbahçe - Alanyaspor maçı canlı yayın izle! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DİSK Başkanı kim oldu? DİSK Genel Başkanlık seçim sonuçları belli oldu mu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title