Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapıyor. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturuyor. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Konyaspor ise aynı süreçte 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 20 puanla kendisine 14ç sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer.

Fenerbahçe : Livakovic; Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Szymanski, Fred, Oğuz, En-Nesyri, Dzeko.

CANLI ANLATIM

İ.Y Konyaspor 2-2 Fenerbahçe

45+1' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan Szymanski'nin yerden ortasında topla buluşan En-Nesyri, topu yakın mesafeden üstten auta gönderdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45' Sol kanattan Guilherme'nin yaptığı ortada kale alanında kafa vuruşunu yapan Kramer, topu ağlara gönderdi! Konyaspor eşitliği yakalıyor.

44' GOOOLLL! Konyaspor 2-2 Fenerbahçe (Kramer)

43' Sağ kanatta Louka Prip yerde kaldı. Karar faul. Konyaspor serbest vuruş kullanacak.

42' Kostic'in ortasında dönen topta Szymanski çalımlarla ceza sahasına yöneldi. Bazoer araya girerek tehlikeyi önledi.

39' Sol kanattan gelişen atakta Tadic'in ara pasını Bazoer karşıladı ve tehlikeyi önledi.

37' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün, Kostic'in müdahalesinde yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

36' Yusuf'un sol kanattan yaptığı orta Kramer ile buluşmadı. Top önce Djiku ardından Livakovic'te kaldı.

36' Oğuz'un ortasında savunmaya çarpan topu Slowik eliyle kontrol etti.

35' Savunma arkasına atılan topta Djiku kayarak müdahale ederek hücumun gelişmesini önledi.

32' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün Kostic'in müdahalesinde yerde kaldı. Konyaspor sarı kart bekliyor.

30' Fenerbahçe ve Konyaspor kulübeleri birer sarı kart gördü.

3 0' Oğulcan Ülgün, Szymanski'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

29' TEHLİKELİ ATAK! Fred, orta sahada kazandığı topla dikey şekilde ilerledi. Tadic'e verdiği pasta savunmadan sıyrılan Tadic'in şutunu kaleci Slowik kurtardı.

28' TEHLİKELİ ATAK! Szymanski'nin baskıyla kazandığı topta yaptığı sol kanattan yaptığı orta Dzeko ile buluştu. Dzeko'nun volesi, kaleci Slowik'te kaldı.

26' Szymanski'nin yaptığı ortada kaleciyi aşan topa Çağlar'ın vuruşu ağlara gitti. Fenerbahçe maçta üstünlüğü yakalıyor.

25' GOOOLLL! Konyaspor 1-2 Fenerbahçe (Çağlar Söyüncü)

25' En-Nesyri'ye atılan ara pasında Uğurcan'ın müdahalesi sonucu Fenerbahçe köşe vuruşu kullanacak.

23' Gelişen atakta Melih İbrahimoğlu yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyunda.

22' Konyaspor'un gelişen atağında Fred, Yusuf Erdoğan'dan aldığı topu kaptırdı. Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasından vurduğu şut kaleci Livakovic'te kaldı.

20' Sağ kanattan gelişen atakta Pedrinho'nun ortası Kramer'le buluştu. Kramer'in kafa vuruşunda top auta gitti.

18' Sol kanattan atılan ara pasında Yusuf Erdoğan ile Oğuz Aydın'ın mücadelesinde Yusuf Erdoğan ufak bir sakatlık geçirdi.

17' Jose Mourinho, itirazlarından dolayı uyarıldı.

15' Tadic'in kullandığı ortada Mert Müldür'ün kafa vuruşu ağlara gidiyor! Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Mert Müldür'ün bu sezon ligde attığı ilk gol.

14' GOOOLLL! Konyaspor 1-1 Fenerbahçe (Mert Müldür)

12' Serbest vuruşta Guilherme'nin ortasında Uğurcan'ın kafası auta çıktı.

11' Dusan Tadic, Pedrinho'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

8' Sağ kanattan topla buluşan Prip'in sol ayağıyla çektiği şut, farklı şekilde auta gitti.

7'TEHLİKELİ ATAK! Konyaspor'un kontra atağında topla buluşan Kramer, Mert'tensıyrılıp sol ayağıyla şutu çekti. Livakovic topu sağına uzanarak kurtardı.

4' TEHLİKELİ ATAK! Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Tadic'in ortası uzak köşede Kostic ile buluştu. Kostic'in kafa vuruşu yakın mesafeden auta çıktı.

2' Maçın hemen başında sağ kanattan içeri giren Kramer, Pedrinho'ya pasını verdi. Pedrinho, ceza sahası içerisinde uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' GOOOLLL! Konyaspor 1-0 Fenerbahçe (Pedrinho - 25. saniye)

1' İlk düdük çaldı.