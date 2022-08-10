Konya haberleri | Konyaspor-Vaduz maçına doğru - Alessandro Mangiarratti Konya haberine göre Konya Büyükşehir Stadı Vaduz Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alessandro Mangiarratti ile röportaj Vaduz Futbol Takımı kalecisi Benjamin Büchel ile röportaj Vaduz Futbol Takımı'nın futbolcusu Tunahan Çiçek ile röportaj KONYA - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. Konya Büyükşehir Stadı Vaduz Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alessandro Mangiarratti ile röportaj Vaduz Futbol Takımı kalecisi Benjamin Büchel ile röportaj Vaduz Futbol Takımı'nın futbolcusu Tunahan Çiçek ile röportaj KONYA - UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında, perşembe günü Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak Vaduz Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Spor AA / Basir Gülüm UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol Konya Spor Haberler

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