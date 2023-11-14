Konya'da Berlika Spor Tesisi Yenilendi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmalarıyla baştan sona yenilenen Berlika Spor Tesisi hizmet vermeye başladı.

Meram Belediyesinin gerçekleştirdiği tadilat ve düzenleme çalışmalarıyla yeni yüzüne kavuşan Berlika Spor Tesisi, kapılarını açtı. Mülkiyeti belediyeye ait olan ve daha önce Marmara Spor Tesisi ismiyle hizmet veren Berlika Spor Tesisi, yapılan çalışmalarla birlikte baştan sona yenilenerek belediye bünyesinde hizmet vermeye başladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte tesisi inceleyerek yapılan düzenleme çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Daha modern ve kullanışlı hale getirdik"

Başkan Kavuş, daha önce işletmesi özel sektörde bulunan ve bir süredir kapalı olan Berlika Spor Tesisi hakkında yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizden bu güne her zaman mevcut tesisleri daha işlevsel ve kullanılabilir hale getirmeye çalıştık. Belediyemiz tarafından inşa edilen yapıların kaç kişiye hizmet verdiğini, daha fazla kişiye hitap edebilmesi için neler yapılması gerektiğini planladık. Bu planlamalarımızla ihtiyaç dışı yeni bina yapmadan tesislerimizde yaptığımız dokunuşlarla az kullanılan binaları yeniden işlevsel hale getirdik. Daha önce adı Marmara olan Berlika Spor Tesisimiz de oldukça yıpranmış ve bakıma muhtaçtı. Çalışma arkadaşlarımız bu tesis için büyük bir özveri gösterdi ve daha modern, kullanışlı hale getirdi. Hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Berlika Spor Tesisimiz bundan böyle belediye bünyemizde hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

"Berlika Spor Tesisi hizmet vermeye başladı"

Başkan Kavuş, tesiste bulunan bölümler hakkında bilgi vererek, "Berlika Spor Tesisimizin bünyesinde, kadınlar ve erkekler için iki ayrı havuz ile eğitim amaçlı ve çocuklarımız için iki farklı havuz daha bulunuyor. Ayrıca fitness ve reformer salonları, step, zumba, aerobik ve plates için kullanılacak bölümler var. Bunun yanı sıra hamam, sauna, buhar odası, jakuzi ile beraber tekvando, kick boks, jimnastik gibi sporlarda kullanılmak üzere hazırlanan çok amaçlı salonlarımız mevcut. Hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Berlika Spor Tesisimiz hizmet vermeye başladı. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KONYA