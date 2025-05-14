Kocaelispor Teknik Direktör Arayışını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da teknik direktörlük için yabancı ya da yerli herhangi bir isimle el sıkışmadıklarını belirten Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Kocaelispor çok büyük camia. Çok kişi gelmek istiyor. 5-6 isimle görüşüyoruz. 1 hafta, 10 güne açıklayacağız" dedi. Başka Durul ayrıca Alman çalıştırıcı Breitenreiter ile görüştüklerini ama henüz bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kocaelispor'da Başkanı Recep Durul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda anlaşma sağlanmış hiçbir isim olmadığının altını çizdi. Başkan Durul, "Herhangi bir hocayla el sıkışmadık. Görüşüyoruz. Yerli ve yabancı olmak üzere 5-6 tane hoca adayımız var. İnandığımız, ileriye taşıyacak, başarılı yapacak, bizi tatmin edecek bilgi ve deneyime sahip, Türk futboluna hakim, Kocaelispor camiasının ağırlığını taşıyabilecek bir hocaya ihtiyacımız var. Bütün kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Hoca seçimi çok hassas, çok önemli. Bu yüzden titizlikle çalışıyoruz ama henüz herhangi bir hocayla ne sözleştik, ne el sıkıştık. Yazılanların hiçbir doğru değil. Olduğunda zaten ben bunu açıklayacağım" dedi.

"Kocaelispor büyük camia, çok kişi gelmek istiyor"

Kulüpten duyuru yapılmadan 'Anlaştı' ya da 'Şu hoca geliyor' şeklinde ortaya atılan hiçbir bilgiye itibar edilmemesini isteyen Recep Durul, "Benim ağzımdan çıkmayana inanmayın. Geçen dönem de aynı şeyler yapıldı, bu dönem de yapılıyor. Millet yanlış anlıyor. Biz görüşmeleri basına sızdırmıyoruz. Yönetimde de konuyu izole ediyoruz. Elbette her futbolcunun da menajeri var. Fakat bilgi kirliliği çok oluyor. Dezenformasyona müsaade etmek istemiyoruz. Kocaelispor camiası büyük camia. Bu kulübe çok kişi gelmek istiyor. Biz gelen insanlarla da görüşmelerimizi yapıyoruz. Ama 'O hoca ya da bu hoca için şu anda bu daha yakın ya da uzak' diyemeyiz" diye konuştu.

"En geç 1 hafta, 10 gün içinde açıklayacağız"

Görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan ve yeni teknik direktörün belirlenmesi için maksimum süreyi de açıklayan Durul, "Onların içinden Kocaelispor'u ileriye taşıyacağına en inandığımız, camianın yükünü kaldırabilecek hoca adayını belirleyip açıklayacağız. Önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içinde gerçekleşecek. Geçen yıl da erken davrandık. Transferlerimizi de erken yapıp kampa erken girdik. Bu sene de öyle yapacağız. El sıkışılır, imzalar transfer sezonu açılınca atılır ya da önce imza atılır, transfer sezonu başlayınca hayata geçer" ifadelerini kullandı.

"Kısıtlı hedefler bize yakışmaz. Kocaelispor her zaman zirveye ilerleyecek"

Yeni sezon hedeflerinin düşük olmayacağını ve teknik ekibin de buna uygun olarak belirleneceğini belirten Başkan Durul, "Kocaelispor kulübünün her zaman rotası zirvedir. Dolayısıyla 'Ligde kalalım, küme düşmeyelim' gibi kısıtlı hedefler oluşturmak bize yakışmaz. Süper Lig'deki şartlara, iklime, güce uygun kadro yapısını, hocamızla birlikte oluşturacağız. Yeni bir süreci inşa edeceğiz. 1. Lig'de bir basamak yukarı çıktık. Şimdi de bu inşa sürecinde; Türkiye Kupası var, 5.'lik, 4.'lük, 3.'lük, 2.'lik ve 1.'lik var. Kocaelispor her zaman bu hedefler doğrultusunda zirveye doğru ilerleyecek" dedi.

"Çok büyük paralar harcamayacağız. Zaten harcama limitleri belli olacak"

Astronomik rakamlar harcanmayacağını hatırlatan Recep Durul, "'Aman küme düşmeyelim' düşüncesi bana göre çok saçma. Zaten küme düşecek takımla ortadaki takım arasında 2 puan fark oluyor. Bu kadar saçma sapan bir hedef olmaz zaten. Öyle çok büyük paralar harcamayacağız. Kontrollü gideceğiz. Doğru ve yerinde transferler yapacağız. Zaten harcama limitleri oluşacak. Artık ne çıkacaksa o doğrultuda transfer yapacağız. Ligin ikinci yarısında limitler 150-200 milyon daha artıyor. O zaman ara transferlerle takviye yapılır. Nereden baksanız 800 ile 1 milyar arasında toplam bütçe çıkar. Onun için 30 milyon Dolar rakamını daha önce telaffuz ettim" şeklinde konuştu.

"Andre Breitenreiter ile görüştük ama henüz bir anlaşma söz konusu değil"

Son olarak Alman Teknik Direktör Andre Breitenreiter ile yapılan görüşmeyi doğrulayan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Şu anda ne futbolcu, ne hocayla anlaştık. İçerdeki oyuncularla da görüşmelerimiz sürüyor. Kimler ayrılacaksa onları da resmi sayfamızdan açıklayacağız. Teknik direktörlük için yazılan isimlerden sadece Alman çalıştırıcı ile görüştük, doğru. Anlaşma ihtimalimiz var ama henüz bir anlaşma söz konusu değil" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ