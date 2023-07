Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yarı Finale Kalan İsimler Belli Oldu

Edirne'de devam eden 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık boyunda çeyrek final güreşleri sonucunda yarı finale kalan isimler, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin Gümüşalan ve Yusuf Can Zebyek oldu. Özkan Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Kürşat Şevki Korkmaz, Hüseyin Gümüşalan, Mehmet Yeşil Yeşil Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek seyirciden aldıkları yoğun alkışla kuralarını çekti. Kura sonucunda 652 ve 655'inci Kırkpınar Güreşleri şampiyonu İsmail Balaban Kırkpınar'ın favorisi Ali Gürbüz'ü eleyen genç isim Özkan Yılmaz'la, 648 ve 649'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Mehmet Yeşil Yeşil 654 ve 657'nci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri birincisi Orhan Okulu'yla, Yusuf Can Zeybek 653'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Fatih Atlı'yla, Hüseyin Gümüşalan ise Kürşat Şevki Yılmaz ile eşleşti. Cazgırların salavatlayarak çayıra saldığı 8 başpehlivan peşrev çekerek seyirciyi selamladı. Saat 12.40 itibariıyla başlayan güreşlerde ilk yarı finalist rakibi Kürşat Şevki Yılmaz'ı yenen Hüseyin Gümüşalan oldu. Güreşlerde ikinci yarı finalist ise rakibi Fatih Atlı'yı yenen Yusuf Can Zeybek oldu. Başpehlivanlık çeyrek final güreşlerinin son iki müsabakasında ise Kırkpınar'ın favori iki isimlerinden Mehmet Yeşil Yeşil rakibi Orhan Okulu'yu yendi. İsmail Balaban Özkan Yılmaz güreşinde ise gülen taraf İsmail Balaban oldu.<