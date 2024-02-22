Kerem Kuthan Konan: NBA'de kariyer yapmayı hedefliyorum

A Milli Basketbol Takımı'na ilk kez çağrılan 19 yaşındaki oyuncu Kerem Kuthan Konan, ay-yıldızlı ekipte ve Beşiktaş'ta büyük başarılara ulaşarak kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde ( Nba ) sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Milliler, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk 2 maçında İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman tarafından bu müsabakaların aday kadrosuna davet edilen Kerem Kuthan Konan, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çok heyecanlı olduğunu dile getiren 19 yaşındaki uzun forvet, "İlk defa A Milli Takım'a seçildim. İnşallah ilerleyen senelerde bu formayı gururla taşırım. Zor maçlarımız var. 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Çok rahat bir şekilde gidebiliriz. Bunun olmaması için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Emlakjet'te forma giyen Kerem Kuthan Konan, bu sezon sergilediği performansla ilgili, "Bu kadar başarılı bir takımda oynamak, süre almak ve katkı sağlamak gurur verici. Hocamız Dusan Alimpijevic bana güveniyor. Ben de sahaya girdiğimde takıma enerji ve katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Alperen Şengün'ün izinde gidiyor

Kerem Kuthan Konan, milli oyuncu Alperen Şengün'ün başardığı gibi Beşiktaş'tan direkt NBA'e transfer olmanın hayallerini kuruyor.

Genç basketbolcu, Alperen'in siyah-beyazlı ekipte bir yıl forma giydikten sonra 2021'de Houston Rockets'a gittiğinin hatırlatılması üzerine, "Ben de Beşiktaş'tan direkt NBA'e gitmek istiyorum. Şu an daha erken görüyorum. Seneye daha yakın olabilir. Kendimi her yönden geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah seneye ben de NBA'e katılmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BKT Avrupa Kupası'nı alacağımıza inanıyoruz"

Kerem Kuthan Konan, bu sezon BKT Avrupa Kupası'nı kazanacaklarına inandığını kaydetti.

İki kulvarda da başarılı bir performans ortaya koyduklarının altını çizen 19 yaşındaki uzun forvet, "BKT Avrupa Kupası'nda play-off'tayız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. sıradayız. Güzel gidiyoruz. İki kulvarda da şampiyonluğa kadar gitmek istiyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır. BKT Avrupa Kupası'nı alacağımıza inanıyoruz." diye görüş belirtti.