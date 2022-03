Taraftarı kızdırdı! Albayrak'ın, "Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız" sözleriyle salon buz kesti

Galatasaray Genel Kurulu Toplantısı'nda Mustafa Cengiz döneminde ikinci başkanlık yapan Aburrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak, Galatasaray Adası ve Mustafa Cengiz döneminde yapılan icraatlar üzerine açıklamalarda bulundu.

TEPKİ ÇEKTİ

Albayrak'ın Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili söyledikleri ise gündemi salladı. Albayrak'ın son dönemde yıldızı parlayan Kerem için, "Ben getirdim" açıklamasına taraftarlar tepki gösterdi.

ALBAYRAK NELER SÖYLEDİ?

Abdurrahim Albayrak Genel Kurul'da, "Elimizden gelen her şeye yaptık. Bu kürsüde size söz vermiştik. Ada için namus sözü vermiştik. Burak Elmas döneminde Ada çözüme kavuştu fakat o dönemde de iki kez kontak sağladık. Çok büyük teşekkürüm de Galatasaray Avukatı Petek Hanım için, Petek Hanım'ın hakkını ödeyemem. Petek Hanım'a söz vermiştim. 'Bu işi çözersen prim vereceğim' demiştim. Burak Elmas başkanımla konuşacağım gerekirse cebimden vereceğim. Yusuf Günay kardeşime de teşekkür ediyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun Erzincan'dan alış hikayemi anlatsam şaşırır kalırsınız. Kerem Aktürkoğlu'nu her hafta aradım, babasını her hafta aradım. 'Hiç kimseye demeç vermeyeceksiniz' dedim. Kerem geçen sezon 850 bin TL'ye oynadı. Taylan Antalyalı olayı var. Taylan'ı transfere son saatler kala 4 milyon TL'ye kulübümüze kazandırdık" şeklinde konuştu. Kerem transferiyle ilgili söylediklerine ise tepki yağdı.

"BEN YAPTIM KÜLTÜRÜ YOKTUR"

Başkan Burak Elmas, Albayrak'ın açıklamalarının ardından söz aldı. Elmas, "Albayrak'ın Galatasaray Adası'nda büyük katkıları oldu. Ancak burada ismini sayamayacağım birçok arkadaşımızın katkısı var. Onların ismini saymak istemem. Çünkü bizde 'ben yaptım' kültürü yer almaz" dedi.

