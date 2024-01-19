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Kerem Demirbay: Görev verildiği her mevkide oynamaya hazırım

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Demirbay, görev verildiği her mevkide oynamaya hazır olduğunu söyledi ve takımın iyi gittiğini vurguladı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, görev verildiği her mevkide oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 yenerek son 16 turuna çıktıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Kerem Demirbay, "Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim. Biz profesyonel futbolcularız. Artık yaşım geldi. Yani 20 yaşında bir futbolcu da değilim. Benim işim bu, profesyonel olmak, günden güne her şeyi sahaya vermek. Bu maçta çok şükür iyi oldu." diye konuştu.

Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Ben profesyonel bir futbolcuyum. İşime bakarım ve şu an çok iyi gidiyor. Takım olarak da iyi gidiyor. Bu, benden de önemli. Ben yoluma devam ediyorum ve bu yola da inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay, bir basın mensubunun oynadığı mevkiyle ilgili sorusu üzerine, "Bende kalecilik de var (gülerek). Kaleci de oynayabilirim. Ama bildiğiniz gibi orta saha. Hoca beni nereye koyarsa orada oynarım." şeklinde görüş belirtti.

Ümraniyespor maçında ilk kez 11'de forma giyen Eyüp Aydın'ın da iyi oynadığını aktaran Kerem Demirbay, "Gençlerimiz bu dönemde bizim için çok önemli. Antrenmanlarda da görünüyor. Günden güne daha iyi yetiştiriyorlar kendilerini. Çok beğeniyorum ve çok efendi, saygılı çocuklar. İyi bir maç çıkardı." dedi.

Kerem Demirbay, Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışı hakkında ise "Tabii ki Fenerbahçe'ye saygı duymak gerek. Süper Lig'de her takıma saygı duyuyoruz ama biz Galatasaray'ız. Bizde daha iyi oyuncular var. Sezon sonunda da inşallah şampiyonluğu kaparız ve buna da inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Spor

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