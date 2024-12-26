Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de Sözlendi

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı. Kerem'e mutlu gününde Yunus Akgün eşlik etti.

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendi. Sosyal medya hesabından mutlu haberi duyuran Kerem'e, kız isteme töreninde Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün eşlik etti.

Kerem Aktürkoğlu elinde çiçekle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, Yunus Akgün ile yan yana olan fotoğraflarını paylaşarak, eski takım arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı. - KOCAELİ