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Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de Sözlendi

Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de Sözlendi
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A Milli Takım ve Benfica'nın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli'de çocuk gelişimcisi Ceren Azak ile söz yüzüğü taktı. Mutlu gününde Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün de yanında yer aldı.

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Kocaeli'de söz yüzüğü taktı. Kerem'e mutlu gününde Yunus Akgün eşlik etti.

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendi. Sosyal medya hesabından mutlu haberi duyuran Kerem'e, kız isteme töreninde Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün eşlik etti.

Kerem Aktürkoğlu elinde çiçekle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, Yunus Akgün ile yan yana olan fotoğraflarını paylaşarak, eski takım arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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