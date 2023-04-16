Kepez'in kızları Türkiye'nin ilk 16'sında

Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonasını namağlup tamamlayarak Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına ismini yazdırdı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı, final maçındaki muhteşem dönüşüyle Anadolu Şampiyonasını namağlup tamamlayarak, Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasında yer buldu. Antalya Şampiyonu olarak gittiği Afyonkarahisar'daki yükselme maçlarının 4'ünü de kazanan Kepez'in kaplan kızları, 6-12 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Son periyotta fark

Finale kaldıkları Eskişehir Çağdaş Kolejliler maçının 3'üncü periyodunu 39-28 geride tamamlayan Kepezliler, 4'üncü periyotu 21-0 gibi ezici bir üstünlükle tamamlayarak şampiyona bileti kazandı. Karşılaşmayı 49-39 kazanan takım, soyunma odasında büyük bir coşku yaşayarak kutlama yaptı.

11 sayı geriden kazandılar

Turnuva boyunca takımının yanında olup maçları izleyen Kepez Belediyesi Kulübü Başkanı Hakan Çatal, son periyotta 11 sayıdan gelip kazanan takımını izlerken duygulu anlar yaşadı. Türkiye Şampiyonasına katılma hedefine ulaştıklarını belirten Çatal, "Şimdi de şampiyonadan iyi bir derece bekliyoruz" dedi. - ANTALYA