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Kayserispor Son 5 Maçta 9 Puan Topladı

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Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta 9 puan toplarken, hiç mağlubiyet yaşamadı. Antalyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile berabere kalan Kayserispor, Başakşehir ile MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta 9 puan toplarken, hiç mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da keyifler yerinde. Son 5 maçında 8 gol atıp 6 gol yiyen sarı kırmızılılar 9 puan topladı. Antalyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile berabere kalan Kayserispor, Başakşehir ile Mke Ankaragücü'nü mağlup etti. Son 5 maçta 9 puan toplayarak, 35 puana ulaşan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Kayserispor ligin 28. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor'un son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

23.Hafta Kayserispor 1-1 Antalyaspor

24.Hafta Gaziantep FK 1-1 Kayserispor

25.Hafta Kayserispor 0-0 Beşiktaş

26.Hafta Başakşehir 2-3 Kayserispor

27.Hafta Kayserispor 3-2 MKE Ankaragücü - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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