Üye Girişi
Haberler

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Genel Kurul Kararı Alıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımın yönetilemez hale geldiğini belirterek genel kurul kararı aldığını açıkladı. Maç sonrası yapılan açıklamada, Çamlı kulübü bu duruma getirenleri sahneye davet etti ve sosyal medya kabadayılarıyla hesaplaşacağını söyledi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Bugün itibariyle genel kurul kararı alıyorum" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde konuk ettiği Sivasspor'a 2-1'lik skorla yenildi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bugün konuşacağım şeyleri keşke galip geldikten sonra konuşmuş olmayı çok isterdim ama maalesef futbolun içinde bunlar var. Attığımız ve sayılmayan golün ofsayt olup olmadığını akşam göreceğiz. Hakemin arkasına sığınacak değilim. Artık bu takım benim açımdan yönetilemez hale gelmiştir. Şu seyircilerin aldığı biletlerin bile temlikli olduğu bir ortamda ne yapmamı bekliyorsanız onu yapayım. Kulübü bu hale getirenler herhalde yüzleri kızarak, utanacaklar. Eğer utanacak bir yüz varsa… Ben bugün itibariyle Genel Kurul kararı alıyorum. Bu hale getirenleri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar yönetsinler. Sosyal medya kabadayıları çok biliyor ya, gelecekler bu kulübü yönetecekler. Bu kulübe, burayı pis edenleri davet ediyorum. Siz kulübün tüm doğmuş, doğacak alacaklarını temlik edeceksiniz. Sonra da benden mucize bekleyeceksiniz. Bazı entrikaları çevirmeye çalışanlar, ayak oyunu içine girenler hodri meydan. Yüzleri varsa, azıcık insanlıktan anlıyorlarsa bu çağrıma dönerler. Benden bu kadar. Ben federasyona gidiyorum. Biz önceki başkan ' Ali Çamlı oraya niye geldi?' diye telefon diyor. Bu nasıl bir ahlaksızlıktır. Azıcık insanlıktan nasibini al. Daha ağrını konuşacağım. Haysiyeti, şerefi ve onuru varsa gelecekler bütün yaptıkları pislikleri temizleyecekler. Kayserispor'un hakkını gasp etmeyecekler" diye konuştu.

"AFFIMI İSTİYORUM"

Başkan Ali Çamlı açıklamasının devamında, "Yüreğini ortaya koyan seyirciden affımı istiyorum ve genel kurul kararı alacağım. Kayserispor'un sezon başı başlangıç parasını dakikasında üçüncü şahıslara aktarmak ne demektir. Gelecek genel kurulda yaptıklarını kendi anlatacak. Ben anlatırsam bu sokaklar onlara dar olur. Bir temlik davası açıyoruz, vatan haini olduk. Bu çocuklar Berna Gözbaşı'nın alacağı için mi mücadele edecek? Alacağın varsa da bu zamana yayılır. Her gelen bankayı başka bir bankaya aktararak bu kulübü yok edeceksen. Yarın kapıya kilit vuralım ne alacaksan onu al" ifadelerini kullandı.

"SENİN ALLAH KORKUN YOK MU?"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, açıklamasının son kısmında ise şu yorumlarda bulundu:

"Kayserispor yok ediliyor. Ben pazartesi itibariyle genel kurul kararı alıyorum. Anadolu'da bir laf vardır. 'İti öldürene sürükletirler'. Bir yere genel müdür olursunuz. İyi yönetirseniz ve mükafatını alırsınız, kötü yönetirseniz de bedelini ödersiniz. 'Kandırıldım' kandırılmayacaksın. İki buçuk senede 12-13 bin avro menajerlik parası mı ödenir? Sen o arada fink atacaksın, ben sana burada para kazanacağım. Sonra gidip orada burada iftira atacaksın. Senin Allah korkun yok mu? Kadınmış, o zaman başkan olmayacaksın arkadaş. TFF'ye gidiyoruz. '40 milyon TL için mi geldi oraya? 'Allah seni ıslah etsin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sosyal Medya Kayserispor Ali Çamlı Futbol Spor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title