Gaziantep maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor'a ihtar cezası verildi. Kayserispor, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.

Gaziantep maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor'a ihtar cezası verildi.

Geçen hafta oynanan Kayserispor- Gaziantep Futbol kulübü maçı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor'a ihtar cezası verildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırı hareket eden Kayserispor'a ihtar cezası verildi. TFF'den yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübünün, 16.09.2023 tarihinde oynanan Kayserispor- Gaziantep FK Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Diğer yandan konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü'ne ise 224 bin TL para cezası ve müsabakaya gelen Gaziantep Futbol Kulübü taraftarına 2 maç deplasman yasağı getirildi. - KAYSERİ