Kayserispor, 2023-2024 sezonunu Sivasspor maçıyla noktalayacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2023-2024 futbol sezonunu deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı ile noktalayacak.

Süper Lig'de 2023-2024 futbol sezonu bu hafta oynanacak maçlar ile noktalanacak. 20 takımın birbirine üstünlük kurmak için sahaya çıkacağı 38. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kayserispor, ligdeki son hafta maçına Cumartesi günü çıkacak. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati ise 19: 00 olarak açıklandı.

42 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor, 51 puanla 7. sırada bulunan Sivasspor ile sezonun son maçına çıkacak. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Kayserispor 3-1'lik skorla kaybetmişti. - KAYSERİ