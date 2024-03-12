Kayserili Kayakçı Sueda Sultan Evci Bronz Madalya Kazandı

Kayserili Kayakçı Sueda Sultan Evci, Azerbaycan'da düzenlenen ISMF Seri Açık Dağ Kayağı Uluslararası Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

ISMF Seri Açık Dağ Kayağı Uluslararası Şampiyonası Azerbaycan'ın Shahdag KayakMerkezi'nde yapıldı. Şampiyonaya 11 ülkeden 52 sporcu katıldı. ISMF Seri Açık Dağ Kayağı Uluslararası Şampiyonası'nda U18 kategorisinde ülkemizi temsil eden Kayserili sporcu Sueda Sultan Evci üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan madalyayla dönen sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ