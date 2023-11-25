Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu Lideri Emin Mekatronik Döğerspor Şampiyonluk İçin İddialı

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu lideri Emin Mekatronik Döğer spor As Başkanı Emin Yılmaz, bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu lideri Emin Mekatronik Döğer spor'da tek hedef şampiyonluk. Geçen sezon şampiyon olan ve 1. Amatör Küme'ye çıkan Döğer spor üst üste ikinci şampiyonluğu istiyor. Bu hafta oynanacak olan 9.hafta karşılaşmaları ile tamamlanacak olan ilk yarı öncesi oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan Döğer spor topladığı 20 puanla zirvede yer alıyor. Son haftayı maç yapmadan puansız olarak BAY geçecek plan Döğer spor rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yeni sezon öncesi Döğer spor'a maddi ve manevi destek veren Emin Yılmaz bundan sonraki süreçte de takıma destek vereceğini söyledi.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayacaklarını belirten Döğer spor Asbaşkanı Emin Yılmaz, "Takımımız elbette başarılı, şampiyonluğa oynuyoruz. Allah'ın izni ile de şampiyon olacağız. Şunu açık ve net ifade edeyim bu takım şampiyon olamasak bile gönüllerin şampiyonudur. Takımımızdaki arkadaşlarımızın hepsi beyefendi, centilmen, kaliteli ve ahlaklı insanlardan oluşuyor. Takımımız ve camiamız her şeyin en iyisini hak ediyor. Kısa zamanda büyük işler başardık, başaracağız. Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyorum. Spor kardeşlik demek, spor centilmenlik demek. Sporun birleştirici bir gücü var. Döğer halkından ve hemşehirlerimden kulübümüze destek olmalarını bekliyorum" dedi. - KAYSERİ