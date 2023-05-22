Kayseri 2. Amatör Küme'de 1 maçta tam 14 gol atıldı

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de Fevzi Çakmakspor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor maçında tam 14 gol atıldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 5. haftasında oynanan Fevzi Çakmakspor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor mücadelesi gol düellosuna sahne oldu. Hafta sonu Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada tam 14 gol atıldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fevzi Çakmakspor 3-2 öne tamamlarken ikinci yarıda Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 9-5'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarttı ve Play-Off iddiasını sürdürdü.

Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, oynadığı 5 maçta rakip filelere 32 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. - KAYSERİ