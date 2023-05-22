Kayseri 2. Amatör Küme'de 1 maçta tam 14 gol atıldı
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Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de Fevzi Çakmakspor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor maçında tam 14 gol atıldı.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de Fevzi Çakmakspor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor maçında tam 14 gol atıldı.
Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda ligin 5. haftasında oynanan Fevzi Çakmakspor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor mücadelesi gol düellosuna sahne oldu. Hafta sonu Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada tam 14 gol atıldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Fevzi Çakmakspor 3-2 öne tamamlarken ikinci yarıda Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 9-5'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye çıkarttı ve Play-Off iddiasını sürdürdü.
Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, oynadığı 5 maçta rakip filelere 32 gol atarken kalesinde ise 15 gol gördü. - KAYSERİ