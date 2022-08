Kaymakam Cimşit, çocukların isteği üzerine halı saha yaptırdı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çocukların isteği ve Kaymakam Ömer Çimşit'in talimatı üzerine Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evleri bölgesinde halı saha yapımına başlandı.

Kaymakam Çimşit'in talimatları üzerine TOKİ evlerinde bulunan Mevlana Camisi'nin yanında 575 metrekare alan üzerinde halı saha yapılması için çalışma başlatıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, Kaymakam Ömer Çimşit'in talimatı üzerine çalışmaların başlatıldığı belirterek, "Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ evlerinde yer alan Mevlana Camisi'nin yanında 575 metrekare alan üzerinde donanımlı bir halı saha çalışmasına başladık. Aslında bu halı saha Kaymakamımız Ömer Çimşit'in mahallemizdeki çocuklara bir hediyesidir. Çünkü onlar istedi bizde kaymakamımızın talimatları ile yapmaya başladık. İnşallah 2 hafta içerisinde bitmiş olup tüm mahalle çocukları ile vatandaşlarımız faydalanacak. Bu konuda desteklerini hiç esirgemeyen Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit'e teşekkür ediyoruz. İnşallah sporu Yüksekova'nın her yerine yayacağız. Tüm spor dallarıyla Türkiye ve dünya şampiyonalarında yer alacağız" dedi.

İnşaat Mühendisi Suat Atlı ise Kaymakam Çimşit'in talimatlarıyla 575 metrekare üzerinde çocuklar için güzel bir halı saha çalışmasına başladıklarını söyleyerek, "Bu aslında güzel bir örnek teşkil ediyor. Bizde bu çalışmayı büyük heyecanla yapıyoruz. İnşallah 2 hafta içinde bitirmiş olacağız. Bize bu fırsatı sunan Kaymakamımız Ömer Çimşit ve Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakama teşekkür eden mahalle sakini Sezai Açıkel de, "Daha önceden çocuklarımız kaymakam beyden halı saha talebinde bulunmuşlardı. Sağ olsun kaymakamız onları kırmayarak caminin yanında halı saha çalışmasını başlattı. Bu aslında çok güzel oldu. Hepimiz yaralanabiliriz. Bizde buradan Kaymakamımız Ömer Çimşit ve Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ