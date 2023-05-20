Kasımpaşa İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Kemal Özdeş: Bundan sonra sıralamaya bakmaksızın kazanmak için oynayacağız

Fatih Tekke : Son 3 haftada 3 ya da 4 puan bizi ligde tutar

Ali DANAŞ / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ve İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazandıklarını için mutlu olduğunu söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kazandığımız için mutluyum. Maçın öncesinde öngördüğümüz gibi puan mücadelesi yaşanacaktı. İlk 15 dakikayı, oyunun geneline yaymak düşüncemizdi. Karşımızda atletik bir takım var. Bir şey ters gittiğinde koşmak zorunda kalıyorsunuz. Oyunun ilk 15 dakikasında birkaç pozisyonumuz vardı. İkinci yarı top bizdeyken sadık kalmanın önemini anlattım. Çok önemli anda bir golle öne geçtik. Sonra oyun tersine döndü. Kontralarda başarılı olamadık. Çok değerli bir 3 puan. Sivasspor maçı daha mücadeleci geçti. O maçın yorgunluğunu hissettik. İstanbulspor da Galatasaray ile oynadı. Oyuncularımı kutluyorum, plana sadık kaldılar. Bugün hareketli ön oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 2 hafta üst üste ve tam zamanında kazanmış olduk. Bundan sonra sıralamaya bakmaksızın kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Son 3 haftada alacakları 3 ya da 4 puanın kendilerini Süper Lig'de tutabileceğini söyleyen Fatih Tekke, "Maçın başında ve sonunda beraberlik kokan bir maç göründü. İlk 10 dakika ve son 3 dakika hariç oyunun genelinden memnunum fakat oyuncu performansından memnun değilim. Tecrübesizlik bu tip maçlarda ön plana çıkıyor. Bunları geliştirmemiz lazım. Son 3 hafta 3 puana ihtiyacımız var; 3 ya da 4 puan bizi ligde tutar diye ümit ediyoruz. Oyuncularım elinden geleni yaptılar. Bu kadar iyi zeminde, bu kadar basit hataları kabul etmiyorum. Kasımpaşa, bu hatalardan yararlanamadı. Onları tebrik ederim. Haftaya evimizde çok önemli maçımız var ona hazırlanmamız gerekiyor" diye konuştu.