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Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa, ligde en çok gol atan ve en fazla gol yiyen 3. takım olarak dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Kasımpaşa, ligde en çok gol atan hem de en fazla gol yiyen 3. takım olarak dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Paşa, ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 9 mağlubiyet alarak topladığı 39 puanla 5. sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, kalesinde gördüğü 48 golle Pendikspor ve İstanbulspor'un ardından en fazla gol yiyen 3. takım olurken, attığı 47 golle ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından ligde en fazla gol atan 3. ekibi olarak yer alıyor.

Süper Lig'in asist lideri Haris Hajradinovic

Kasımpaşa'da bu sezon sergiledi performansla Süper Lig'de en iyi sezonunu geçiren Haris Hajradinovic, 26 maçın tamamında forma giyerken, 3 gollük de katkı sağladı. 2018-2019 sezonunun kış transfer döneminde takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, verdiği 11 gol pasıyla ise Süper Lig'in asist krallığında zirvede bulunuyor. Bosna Hersekli futbolcuyu, 8'er asistle Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ile 7'şer gol pası veren Deniz Türüç ve Yusuf Sarı takip ediyor.

Paşa'nın golcüsü Aytaç Kara

İstanbul ekibinde 4. sezonunu geçiren 30 yaşındaki başarılı futbolcu Aytaç Kara, kariyer sezonunda takımının en golcü oyuncusu konumda bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon attığı 12 golle gol krallığı yarışında Adam Buksa ve Krzysztof Piatek ile birlikte 4. sırada bulunan Kara, 3'de asist katkısı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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