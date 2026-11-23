Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı, lacivert-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Alfred Schreuder'ın oyuncuların gelişimine büyük önem verdiğini belirterek "Türkiye Ligi'nde çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum." dedi.

Lacivert-beyazlı kulübün Kemerburgaz'daki tesislerinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kazancı, Hollandalı teknik adam Schreuder tercihi, kulübün gençleşme stratejisi, Avrupa kupaları hedefi, golcü oyuncu Adrian Benedyczak'a transfer ilgisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılığı ve Schreuder tercihine dair Ceyhun Kazancı, "Futbolda işler iyi giderken de ayrılık olabiliyor. Kötü giderken zaten herkesin malumu, illaki bir kan değişikliği oluyor. O dönemde Fenerbahçe'deki gidişatı da biraz yakından gözlemliyorduk. Aslında 24 saat içerisinde olan bir süreç değil. 24 saatte tamamen yepyeni bir hoca bulmak, özellikle üst kalibrede bir hoca bulmak... Dolayısıyla bizim çalışmalarımız aslında minimum 10 gün sürüyordu. Alfred Schreuder de adaylarımızdan bir tanesiydi. Kuvvetli 3-4 adayımız vardı. Kendisiyle takımı, planlarını, bizim kafamızdakileri konuştuk. Bu sene projemiz biraz daha genç oyuncuların gelişimi üzerine. Aynı mantalitede olduğumuzu anladıktan sonra da Emre hocanın ayrılığından sonra çok hızlı şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı.

Süreci şeffaflıkla yürüttüklerini belirten Kazancı, "Bu konu, Emre hocadan gizlediğimiz bir konu da değildi. Çünkü o da buraya çok emek verdi ve herhangi bir şekilde kulübün tabiri caizse türbülansa girmesini istemezdi. Tamamen şeffaflıkla, 10-15 günlük yoğun bir çalışmayla çok şükür üstesinden geldik. Bizim için en kritik olanı da Gaziantep FK maçıydı. Pazar gününden sonra cuma günü bir maç oynadık. Orayı kazasız atlatmak özellikle böyle iyi giderken çok kritikti. Çok şükür, bir yara almadan çıktık. Milli ara da bize iyi geldi." şeklinde konuştu.

Kazancı, Beşiktaş Kulübünde yöneticilik yaptığı süreçte de teknik direktör Alfred Schreuder'u takip ettiğini aktardı.

Schreuder'un oyun yapısı anlamında Türkiye'ye yakın bir sistem uyguladığını anlatan Kazancı, "Schreuder'un kariyerinin başlangıcında Ronald Koeman'la beraber Barcelona deneyimi de var. Barcelona'da Messi'nin de hocalığını yapmış, orayı solumuş bir hoca. Bazı önemli hocaların yanında yardımcılık yaptığını görüyoruz ki en son zaten Julian Nagelsmann'ın yanındaydı. Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nda yardımcılık yapmıştı. Hoffenheim'da A takım hocalığı var. Club Brugge'e ara dönemde gidip şampiyonluk yaşamış bir hoca. Sonrasında bonservisle Ajax'a transfer olmuş. Ajax'ta Antony'lerin, 7-8 oyuncunun aynı anda satıldığı, Ajax'ın inanılmaz bir gelir elde ettiği sezonda başa geçmişti. Sezona da seri bir galibiyet yüzdesi ile başlamıştı. Oraları solumuş bir hoca. Beşiktaş'ta görev yaparken de takip ettim. Türkiye Ligi'nde de çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Kerem Demirbay'ın da Hoffenheim'da hocalığını yapmıştı. Bazen oyunla alakalı fikirleriniz olabiliyor ama bir oyuncunun ya da hocanın karakteriyle alakalı çok detaylı bilgi sahibi olmanız çok kolay değildir. Bununla ilgili araştırmaların en sağlıklısı da yaşamış insanlara sormak ve Kerem'in de çok olumlu referansı vardı, oyunculara yaklaşımı, insan ilişkileriyle alakalı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde içimizi ferahlatan bir seçim oldu." diye konuştu.

"Blok koymak sağlıklı olmayacaktı"

Kazancı, Kasımpaşa'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaşanan süreçte iki camianın yapıcı davrandığını dile getirdi.

Ayrılığın iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Ceyhun Kazancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kontratlar çok bağlayıcıdır, önemlidir, çok kıymetlidir ama bir yandan da bu bir gönül işi. Emre Belözoğlu dediğimizde zaten Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış, oranın ikonik oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Hayallerinden biri Fenerbahçe'de hocalık yapmaktı. Daha evvel yaptı, kısa bir süre de olsa yarım bıraktığına inandığı şeyler var. Bu çok doğal, insanız hepimiz. Hocanın böylesine çok istekli olması bizleri de bu konuda yapıcı olmaya itti. Takımın çok iyi gitmesi şu anda bizler için biraz handikap gibi görünüyor ama hocanın sezon sonuna kadar bir kontratı vardı, uzun soluklu bir kontratı yoktu. Fenerbahçe'deki dostlarımızla beraber yönetim kuruluyla görüştük. Onların yapıcı yaklaşımı bizi böylesine bir karar almaya itti. Biz sisteme çok inanıyoruz. Emre hocanın burada çok fazla emeği var ancak bu bir bayrak yarışı. Emre hocanın hayalleri Fenerbahçe'yken ona tabiri caizse blok koymak çok sağlıklı olmayacaktı. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Emre Belözoğlu her zaman bizim arkadaşımız, dostumuz. Burada personelle, oyuncuyla beraber tam bir aile ortamı yakalandı. Fenerbahçe'de de benzer bir ortam yakalayacağına eminim, çok başarılı olacağına eminim. İlk devreden hemen önce Fenerbahçe'yle oynayacağız. 18 Aralık'taki maç dışında bu başarıyı diliyorum."

2025-26'nın zor bir sezon olduğunu anlatan Ceyhun Kazancı, "Geçen sene çok kaotik bir sezondu. Kolay bir sezon değildi. Yılın içerisinde olan kulüpteki sahip değişikliği, iyi başlanamayan bir sezon... Ligin ikinci yarısının öncesinde ocak ayında yaptığımız birçok transferle daha çok lig deneyimi yaşamış, tecrübeli oyuncuların kalitesinden, tecrübesinden faydalanarak ligde kalmayı planladık. Çok da kolay olmadı. Son maça, Galatasaray maçına kadar garantileyemedik. Çok büyük bir tehlike atlattık. Çünkü TFF 1. Lig çok zor bir lig. Oraya düştükten sonra geri çıkmak inanın Süper Lig'de kalmaktan daha zor. En korktuğumuz kısım oydu." dedi.

Taraftarın "Avrupa beklenti"

Kazancı, lacivert-beyazlı taraftarların "Avrupa kupalarına katılım beklentisini" adım adım ilerleyerek karşılamak istediklerini aktardı.

Sezon başında Süper Lig'de sıralama olarak bir hedef koymadıklarının altını çizen Ceyhun Kazancı, "Yaz aylarında yapacağımız hamlelerle bu sezonu biraz daha rahat yaşayacağımızı inanıyordum. Takımın fiziksel anlamda çok daha canlı olacağını bekliyorduk. Çok zor bir fikstürle başladık. İçeride Trabzonspor, sonra Çorum FK ve Başakşehir deplasmanları, sonra içeride Amed Sportif Faaliyetler. Bu ekiplerin dördü de bize göre yüksek bütçeli ve de çok kalburüstü oyunculardan kurulmuş takımlar. Ancak oralardan namağlup çıkmamız çok sağlıklı oldu ve böyle genç takımlarda zaten bu ivmeyi yakalamak çok önemli. Bu skorlar sizi daha da yukarı çekiyor, daha da cesaretlendiriyor. Her geçen hafta takım daha iyi oynamaya başladı. Sezonda kritik dönüm noktaları oluyor. Bizim için de beşinci haftadaki Gençlerbirliği maçı bunlardan bir tanesiydi. Deplasmanda çok da iyi oynamadığımız, dengeli giden bir maçtı. Belki de kaybedebileceğimiz bir maçtı. Son saniyede aldığımız galibiyet moral olarak bizi biraz daha yukarı itti. 17 tane transfer yaptık ve bunun 11'i 23 yaşın altında oyuncular. Türkiye Ligi için çok alışılagelmiş bir durum değil. Yol çok uzun. Sıralama anlamında bir hedef koymuyoruz ama her maç o mücadeleyi sahaya yansıtan bir takım görmek istiyoruz. Skorlar gelir gider. Hedef olarak da Avrupa kupaları demek için çok erken. Hafta hafta gidelim. O hedefler son dönemeçte belli olur. Biz her maça üç puan parolasıyla çıkıp her geçen gün daha da gelişen bir takım oluşturma derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların her zaman başarı isteyeceğine değinen Kazancı, " Kasımpaşa, tarihinde hiç Avrupa'da mücadele etmemiş. İnşallah bize nasip olur. Bir gün geleceğine çok inanıyorum. Siz o stabil yapıyı oturttuğunuzda, o düzen, sistem doğru şekilde çalıştığında mutlaka başarı kaçınılmaz. O sezon, bu sezon mu? Vakit bize gösterecek ama neden olmasın? İnşallah böyle devam ederse zaten şu anki pozisyonumuz, ligin üçte biri bittiğinde büyük ihtimalle Avrupa'ya götürebilecek bir pozisyon. İnşallah bu şekilde devam eder, biz de taraftarlarımızın beklentilerini karşılamış oluruz." görüşünü dile getirdi.

Kazancı, ligdeki hedeflerine dair ise "Her hafta bizim bir hedefimiz var, o hafta sonu oynayacağımız lig müsabakasından üç puan kazanmak. Adım adım gitmek en doğrusu, özellikle gelişirken kazanabilirsek ne mutlu bize. Sezonun sonuna doğru artık hedefler etiketlemeye bürünür ama bizim buradaki en çok istediğimiz şey stabil yapıyı oluşturabilmek. Sportif anlamda hiçbir zaman küme düşmeme mücadelesinde görmediğiniz bir Kasımpaşa'yı oluşturmak istiyoruz. Ne kadar yukarıda olabilirsek o kadar iyi. Şu anda beşincilik çok keyifli ama altımızda da çok takım var, puanlar birbirine çok yakın. Burada daha güçlü şekilde bu ara dönemlerden çıkan daha yukarılarda kalacak. Biz ilk grupta kaldık gibi gözüküyor. Yukarıdaki grubun bir parçası olduğumuz görülüyor." değerlendirmesini yaptı.

"Niyetimizin Kasımpaşa'yı bir üretim ve gelişim merkezi haline büründürmek"

Ceyhun Kazancı, yönetim olarak Kasımpaşa'da oluşturmak istedikleri sistemi de şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'de genelde daha hazır, tecrübeli oyuncular, kısa vadeli düşünceler maalesef söz konusu ama burası bir anonim şirket. Burası orta, uzun vadeli planları olan bir kulüp. Ekonomik olarak da kulübün sürdürülebilir ekonomiye sahip olabilmesi anlamında da genç oyuncuların alınması, gelişmesi ve satılması çok kritik. Bir sonraki adım daha da önemli olacak. Bu oyuncular şu anda gelişiyor, yarın öbür gün bu oyunculara iyi teklifler gelecek. Biz bu oyuncuların da önünü kapatmayacağız. Doğru fiyatı, gelişimine devam edeceği kulübü yakaladığımızda vedalaşmayı da bileceğiz. Ancak en önemli kritik olan nokta da sonrasındaki adımda bu oyuncuların yerlerini yine en doğrularıyla doldurmak. Şu an ekiplerimiz de çok yoğun bir şekilde her pozisyonla ilgili çalışıyorlar. Her pozisyona hazırlıklarımızı yapıyoruz. O devridaim başladığında hem ekonomik anlamda daha da güçlenir Kasımpaşa hem de inşallah gidenin yerini en doğru şekilde dolduran bir Kasımpaşa'yı futbol kamuoyuna göstermek niyetindeyiz. İlk haftalarda kötü skorlar olsaydı da bu stratejimizden kesinlikle vazgeçmeyecektik. Çünkü biz yolun doğru olduğuna inanıyoruz. Yol doğruysa, stratejiniz doğruysa bir noktada skorlar gelmeye başlar. Biz biraz şanslıydık, biraz erken gelmeye başladı. Yönetim kurulu olarak geçen sezonun hemen sonunda yola çıktığımızda da niyetimiz buydu ama biraz daha farklı bir sezondu. Niyetimizin Kasımpaşa'yı bir üretim ve gelişim merkezi haline büründürmek. Şu anda içinde bulunduğumuz tesisler Türkiye'nin en iyi tesislerinden bir tanesi demek yanlış olmaz. Burada teknolojik anlamda her şeye sahibiz. Oyuncuların konfor anlamında da her şeyi var. Böylesine iyi altyapıya, tesislere sahip olan bir kulübün üretmesi, geliştirmesi lazım. Sezon başında böyle bir karar aldık, bir akıl koymak istedik. Çok şükür şu ana kadar da bunun meyvelerini almaya başladık."

"Teklif yok soran çok"

Ceyhun Kazancı, ligde bu sezon 12 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Polonyalı santrfor Adrian Benedyczak'a ilginin olduğunu açıkladı.

Transfer konuşmaları için erken bir zaman olduğunu aktaran Kazancı, "Aralık ayının sonuna doğru biraz daha hareketlenmeler başlar. Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok ama çok soran var. Doğaldır, Adrian geçen sezon attığı 10 golle ligde kalmamızın en büyük mimarlarından. Bu sezon da çok iyi başladı. Harika da bir karakter gerçekten, tam bir takım oyuncusu. Takımın yıldızlarından bir tanesi ama öne çıkan bir kişi değil. Böylesine güzel performans veriyor olması doğal olarak da teklifleri beraberinde getirecektir. Kış aylarında bir ayrılık kafamızda planladığımız bir şey değil. Çok iyi bir teklif olmadığı sürece sezonu burada bitirmesi ve sonrasında iyi bir teklif gelirse bunu değerlendirmemiz daha sağlıklı olur. Birçok oyuncumuzla alakalı soran kulüpler var. Hepsine hazırlıklıyız ama niyetimiz değerinin altında oyuncu satmak değil. Kesinlikle hiçbir oyuncuyu bloklamak da değil. Bu kadar iyi gitmeye devam edersek ocak ayında mutlaka birtakım teklifler olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA