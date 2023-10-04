Karşıyaka Yönetimi Eski Borçları Hibeye Dönüştürdü

İZMİR,

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da göreve geldikten sonra kulübe temlikle borç verme dönemini kapatıp, yöneticilerin sağladığı tüm kaynakların hibe olacağını duyuran yeni yönetim, eski borçlar için de harekete geçti. Tarihi bir borç yükü altındaki Karşıyaka'da 12 Ağustos'taki olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim kurulu, geçmiş dönemlerdeki yöneticilerle kulübün yıllardır biriken ve bazıları temlikli olan borçlarının ve temliklerin hibe edilmesi konusunu görüştü.

Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace, görüştükleri yöneticilerin büyük çoğunluğu ile borçların ve temliklerin hibeye dönüşmesi konusunda uzlaşma sağladıklarını bildirdi.

"Artık kulübümüzde temlik ve yönetici alacağı devri kapandı" diyen Asbaşkan Cenk Karace, "Konuyu görüştüğümüz değerli geçmiş dönem yöneticilerimiz de kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir yaklaşım sergileyerek kendileri ile paylaştığımız bu talepleri olumlu karşıladılar. Kısa bir süre içerisinden borç ve temliklerin hibe edilmesini onaylayan yöneticilerimizi de kamuoyu ile paylaşarak, kendilerine organize edeceğimiz bir gecede teşekkür plaketi takdim edeceğiz" açıklamasını yaptı.