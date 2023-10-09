Karşıyaka Spor Kulübü Tüzük Kongresi Ertelendi

Karşıyaka Spor Kulübü'nün tüzük kongresi, değiştirilecek maddelerin belirlenmesi için yapılan talepler üzerine ertelendi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün tüzüğünü 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası'na uyumlu hale getirmek için yapılan tüzük kongresi tartışmalar üzerine 16 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde düzenlenen tüzük kongresinde üyeler, tüzükte değiştirilecek maddelerin oluşturulacak bir komisyonla belirlenip oylanamaya sunulmasını talep etti. Yönetimden 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı da üyelere katılarak yönetimin de aynı konuda hemfikir olduğunu söyledi.

Kongre Divanı Başkanı Tufan Konuk, üyelerin görüşleri üzerine kongreyi 1 hafta sonraya erteledi. Karşıyakalılar tüzük maddelerini ortak bir komisyonla tartışıp ardından kongrede oylamaya sunacak. Kulübün yayınladığı yeni taslak tüzükte genel kurullarda oy vermek ve başkan seçilebilmek için üyelik tarihinden itibaren 3 aylık sürenin yeterli olması tepki çekmişti. Yönetim ardından bu maddelerin değişmesiyle ilgili kongrede önerge verileceğini duyurmuştu.