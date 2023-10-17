Karşıyaka Spor Kulübü Tüzüğünü Değiştirdi

Karşıyaka Spor Kulübü, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası doğrultusunda tüzüğünü değiştirdi. Yeni tüzük, genel kurul toplantısında üyeler tarafından oylandı ve bazı değişiklikler yapıldı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

İZMİR temsilcisi Karşıyaka, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası doğrultusunda tüzüğünü değiştirdi. Yeşil-kırmızılıların geçen hafta hazırlanan yeni taslak tüzüğün divan, yönetim ve kurallar tarafından oluşturulacak ortak komisyonla tartışılıp belirlenmesi için ertelenen olağanüstü tüzük tadili genel kurul toplantısı, 118 üyenin katılımıyla Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda 72 maddeden oluşan tüzük tek tek okunup üyeler tarafından oylandı.

Kaf-Kaf'ta kongrelerde oy kullanabilmek için 3 yıl olan kulüp üyeliği şartı ile başkan seçilebilmek için aranan 2 yıllık üyelik şartı değiştirilmedi. Yönetim kuruluna girecek isimlerin seçilebilmesi ve genel kurallara katılabilmesi için ise daha önce olduğu gibi 3 yıl üyelik şartı aranmayacak. Renkleri yeşil-kırmızı olan kulübün Spor Bakanlığı'nın belirlenmesini istediği renk kodlarına armadaki ay-yıldız ve KSK yazısında yer alan beyaz da eklendi. Eski tüzükte yıllık yüzde 3 olan yönetimlerin borçlanma yetkisi önceki yılın gelirlerinin yüzde 10'u kadarı olarak onaylandı. Yeni getirilen istişare kurulu da tartışılıp tüzüğe girdi.