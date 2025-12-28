Karşıyaka, Minibüsçülerle Park Yeri Tartışması Yaşadı

İZMİR'in en eski spor kulübü olan Karşıyaka, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından altyapı tesisleri yapılması için kulübe tahsis edilip proje çalışmaları tamamlanmak üzere olan Mavişehir'deki 99 dönümlük arazi için yıllardır bu alanı park yeri olarak kullanan o güzergahtaki minibüsçülerle karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılı kulüp, 2023'te kendisine tahsis edilen arazinin AVM tarafındaki küçük bir kısmını otopark olarak düzenleyip geçen ay bariyerler yerleştirdi. Bu alan kulübe gelir getirmesi için son iki haftadır tamamen Kaf-Kaf'ın yasal pos cihazlarıyla kredi kartıyla fiş karşılığı ödeme alınarak park yeri haline getirildi. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'nın seçimleri öncesi Karşıyaka'nın girişiminin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne arazinin tahsis amacı dışında ticari amaçla kullanıldığı gerekçesiyle şikayet edilmesi üzerine bariyerler kaldırıldı.

Şikayette alanın uzun yıllardır protokole aykırı şekilde ücretli otopark olarak işletildiği iddiası ve bunun yerel internet sitelerinde yer bulması yeşil-kırmızılı kulübü kızdırdı. Karşıyaka yönetimi, yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübümüze tahsis edilmiş, Mavişehir Metro durağına yakın konumda bulunan 99 dönümlük kulüp arazisi, yıllardır tamamen işgalci konumda bulunan dolmuşlar tarafından kullanılmaktadır. Kulübümüz tarafından öncelikle tenis sahalarının ve futbol sahalarının zemin çalışmaları başlatılmış olup, bu durum işgalci dolmuşçu esnafını rahatsız etmiştir. Söz konusu alan, Karşıyaka halkına hizmet bahanesiyle işgal edilmiş olmasına rağmen kulübümüz bugüne kadar herhangi bir talepte bulunmayarak iyi niyetini korumuştur" dedi. Karşıyaka'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ancak son 15 gün içerisinde, kulüp arazimizin Karşıyaka Spor Kulübü'nün tesisleşme ve geleceğe yönelik projeleri kapsamında değerlendirilmesi amacıyla başlattığımız düzenleme çalışmaları sonrasında, dolmuşçu esnafı haksız hakimiyetini korumak amacıyla asılsız haberler yaptırmıştır. Halka açık, gençlerin spor yapmasına olanak sağlayacak projelerimize başlamamız, çevre sakinleri tarafından da heyecanla karşılanmıştır. Kulübümüz, bu hukuksuz işgal durumuna son vermiştir; yaşanan tüm rahatsızlıkların nedeni de budur. Bugüne kadar kulübümüzle hiçbir şekilde muhatap olmayan, katkı sunmayan ve sorumluluk almayan bazı çevrelerin, 113 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü'nü siyasi ya da seçim odaklı tartışmalara malzeme etmeye çalışması kabul edilemez.

Bu tür girişimler, Karşıyaka'nın tarihi, değeri ve camiası altında ezilmeye mahkümdur. Ayrıca, gerçek dışı; konuya hakim olmadan ve yalnızca haber yapmak amacıyla yapılan paylaşımlar, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, Karşıyaka Spor Kulübü hakkında asılsız ve hatalı bilgilerle kafa karışıklığı yaratmaktadır. Bu sorumsuz yaklaşımı sergileyen kişi, kurum ve kuruluşları kamuoyuna karşı daha dikkatli ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü olarak, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." Karşıyaka taraftarları da sosyal medyada kulüp aleyhinde yapılan şikayete tepki gösterip alanın kulübe tahsisli arazi olduğunu vurguladı.

FERDİ'YE ÖZEL VEDA

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka'dan kulübe 4 milyon TL bonservis geliri kazandırarak Muşspor'a transfer olan Ferdi Burgaz için veda töreni düzenlendi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki törene eski başkan Azat Yeşil ve Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek ile Ferdi'nin takım arkadaşları da katıldı. Karşıyaka, törende Ferdi'yi yeşil-kırmızılı takımda çıktığı 81 profesyonel maçın anısına 81 numaralı forma hediye ederek, "Yolun açık olsun, başarıların daim olsun" olsun mesajını yayınladı. Divan kurulu da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ferdi'nin kulübüne bonservis geliri kazandırıp transfer olmasıyla ilgili yönetim ve futbolcuyu tebrik etti. Karşıyaka sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına da tesislerinde başladı.