Karşıyaka'nın genç oyuncusu Efe Tatlı sakatlık geçirdi

Karşıyaka, Pazarspor ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Efe Tatlı'nın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'ya sezon başında Fatih Karagümrük'ten kiralık olarak transfer olan Efe Tatlı, 3. hafta mücadelesindeki Pazarspor deplasmanında ilk kez İzmir ekibinin formasını giyme şansı yakaladı. Karşılaşmada dakikalar 70'i gösterdiğinde Sefa Küpeli'nin yerine dahil olan genç oyuncu, 86. dakikada Pazarsporlu oyuncu ile girdiği ikili mücadele esnasında dizinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra yapılan tetkikler sonucunda 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun çapraz bağlarının koptuğu belirlenirken, bugün de yeşil-kırmızılı kulüpten Efe Tatlı'nın ameliyat olduğu ve başarılı bir operasyon geçirdiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pazarspor karşılaşmasında yaşadığı şanssız pozisyon nedeniyle İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz Efe Tatlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve hızlı bir tedavi sürecinin ardından en kısa zamanda takımımıza dönmesini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR