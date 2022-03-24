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Karşıyaka filede finali garantiledi

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Karşıyaka filede finali garantiledi

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 2'nci sırada tamamlayarak adını Play-Off'a yazdıran Karşıyaka, Bursa'da organize edilen yarı final etabında ilk 2 maçını 3-2'lik skorlarla kazanarak son karşılaşmasını oynamadan 4'lü finale yükselmeyi garantiledi.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda normal sezonu 2'nci sırada tamamlayarak adını Play-Off'a yazdıran Karşıyaka, Bursa'da organize edilen yarı final etabında ilk 2 maçını 3-2'lik skorlarla kazanarak son karşılaşmasını oynamadan 4'lü finale yükselmeyi garantiledi. Yarı final 2'nci Grup'taki ilk sınavında Edremit Belediyesi Altınoluk'u, ikinci randevuda ise Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji'ni tie-break setleriyle dize getiren yeşil-kırmızılılar final biletini kaptı. Kaf-Kaf, 1-3 Nisan'da yine Bursa'da yapılacak final maçlarında ilk 2'de yer alıp yıllar sonra Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Sultanlar Ligi'nden 2011 yılında düşen Karşıyaka, daha önce 1'inci Lig'de defalarca Play-Off'tan eli boş döndü.


Karşıyaka filede finali garantiledi

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Karşıyaka, Play Off, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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