Karşıyaka, 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenildi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, en önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenildi, son 3 hafta öncesi Play-Off hattının dışında kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 bin 403 taraftarın izlediği maçta konuk ekip 63 ve 90+4'üncü dakikada Sefa'nın golleriyle galibiyete uzandı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Tolga Akbaba, Enes Berk Güçlü, Hüseyin Sepetçioğlu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, en önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenildi, son 3 hafta öncesi Play-Off hattının dışında kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 bin 403 taraftarın izlediği maçta konuk ekip 63 ve 90+4'üncü dakikada Sefa'nın golleriyle galibiyete uzandı. Ligde bitime 3 maç kala dün Şile Yıldızspor'u 4-3 yenen Nevşehir Belediyespor'a 3 puan farkla geçilen Kaf-Kaf, 48 puanla yedinci sıraya geriledi. Karşıyaka taraftarları maç sonunda yönetim ve futbolculara büyük tepki gösterdi. Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi yine istifaya davet eden yeşil-kırmızılılar, oyunculara da öfke kustu. Taraftarın tepkisinin ardından takım kaptanı Mustafa Aşan maç bitimi formasını çıkararak tribünlere el sallayıp soyunma odasına gitti. Tribünü dakikalarca terk etmeyen taraftarlar Büyükkarcı ve yönetime tepkilerini sürdürdü.

90+4'üncü dakikada Karşıyaka ceza alanında oluşan karambolde Sefa aşırtma bir şutla skoru ilan etti: 0-2.