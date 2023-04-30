Karşıyaka, 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenildi
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, en önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenildi, son 3 hafta öncesi Play-Off hattının dışında kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 bin 403 taraftarın izlediği maçta konuk ekip 63 ve 90+4'üncü dakikada Sefa'nın golleriyle galibiyete uzandı.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Tolga Akbaba, Enes Berk Güçlü, Hüseyin SepetçioğluKARŞIYAKA: Yusuf - Ertuğrul (Dk. 82 Ferhat), Cenk, Metin, Özgür, Caner (Dk. 66 Fatih Ergen), Mustafa Aşan, Yılmaz (Dk. 82 Fatih Aydın), Ali Say, Fatih Taşdelen (Dk. 76 Namık Barış), Emre Gemici52 ORDUSPOR FK: Taha - Sinan, Yalçın Eycan, Sergen, Batuhan Er, Nevzat, Nazmi, Erhan, Özgen (Dk. 38 Sefa), İrfan (Dk. 58 Furkan), Batuhan Aktaş (Dk. 77 Gökhan)GOLLER: Dk. 63 ve 90+4 Sefa (52 Orduspor )SARI KART: Metin ( Karşıyaka )
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, en önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'ya evinde 2-0 yenildi, son 3 hafta öncesi Play-Off hattının dışında kaldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 bin 403 taraftarın izlediği maçta konuk ekip 63 ve 90+4'üncü dakikada Sefa'nın golleriyle galibiyete uzandı. Ligde bitime 3 maç kala dün Şile Yıldızspor'u 4-3 yenen Nevşehir Belediyespor'a 3 puan farkla geçilen Kaf-Kaf, 48 puanla yedinci sıraya geriledi. Karşıyaka taraftarları maç sonunda yönetim ve futbolculara büyük tepki gösterdi. Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi yine istifaya davet eden yeşil-kırmızılılar, oyunculara da öfke kustu. Taraftarın tepkisinin ardından takım kaptanı Mustafa Aşan maç bitimi formasını çıkararak tribünlere el sallayıp soyunma odasına gitti. Tribünü dakikalarca terk etmeyen taraftarlar Büyükkarcı ve yönetime tepkilerini sürdürdü.20'nci dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Ordusporlu Batuhan'ın şutu yandan az farkla auta çıktı.27'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Emre Gemici ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten auta gitti.31'inci dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Emre'nin sağdan ortasında Yılmaz topu ceza sahasında Ali Say'ın önüne bıraktı, Ali'nin gelişine şutu üstten az farkla auta çıktı.63'üncü dakikada 52 Orduspor öne geçti. Sergen'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Sefa, kaleci Yusuf'u karşı karşıya pozisyonda avladı: 0-190'ıncı dakikada Fatih Aydın'ın ceza yayından şutu yandan auta çıktı.
90+4'üncü dakikada Karşıyaka ceza alanında oluşan karambolde Sefa aşırtma bir şutla skoru ilan etti: 0-2.- İzmir