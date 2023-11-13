Karapınar'da KGYS Destekli Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik polisleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli denetimler gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik polisi ekipleri, güvenli trafik akışı ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla KGYS destekli denetimler gerçekleştirdi. Kazaların en aza indirilmesi amacıyla kırmızı ışık ihlali, ters yön uygulaması, emniyet kemeri denetimi, hatalı park, okul ve yaya geçidi önceliği gibi konularda kontroller yaptı. Kurallara uymayan sürücülere idare para cezası uygulandı. Öte yandan, ilçe merkezinde trafik kurallarını ihlal eden yaklaşık 80 adet plakasız ve tescilsiz motosiklete de işle yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uygulamaların devam edeceği kaydedildi. - KONYA