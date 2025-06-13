Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 6 Ülkeden 131 Sporcu Pedal Çeviriyor

Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 6 Ülkeden 131 Sporcu Pedal Çeviriyor
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Nevşehir'de gerçekleşecek Kapadokya Bisiklet Festivali'nde Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan toplam 131 sporcu yarışacak. Festival, çeşitli bisiklet kategorilerinde yarışların düzenleneceği engebeli parkurlarda gerçekleştirilecek.

Nevşehir'de hafta sonu düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde 6 ülkeden 131 sporcu pedal çevirecek.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi destekleriyle Toyota Türkiye, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda gerçekleşecek.

Ürgüp'ten başlayan ve bölgedeki çeşitli vadilerle engebeli arazileri kapsayan güzergahlarda yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları yarışacak.

Türkiye, Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan spoların yer alacağı festival öncesinde Ürgüp Belediyesi Meclis Salonunda basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Spor aktivitelerinin yıl içinde süreceğini aktaran Bul, "Bisiklet sporcularını ilçemizde görmekten dolayı çok mutluyuz. Coğrafyamız çok güzel, bu festivalin gelecek yıllarda da devamını sağlayacağız. Ürgüp ve Kapadokya'yı bisiklet sporu ile yan yana getirmekten mutluyuz." dedi.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney de festival kapsamında yarışlara elektrikli bisikletlerin de dahil edileceğini dile getirdi.

Elektrikli bisikletlerin dünyada çok moda olduğunu ifade eden Güney, "Avrupa'da bu kapsamda büyük yarışlar var. Bizim amacımız önümüzdeki yıllarda yüksek katılımın sağlanması. Bu yarışlar büyüdükçe bisiklet sektörü de güçleniyor, onların güçlenmesi de yarışları destekliyor. Çok fazla yarış düzenliyoruz ama bu organizasyonun ayrı bir heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Festivali Direktörü Koray Bozunoğulları'nın yarışların düzenleneceği güzergahların tanıtımının ardından toplantı sona erdi.

Etkinlik kapsamında, 111 kilometrelik parkurda "Büyük Sürüş", yarın sabah 08.00'de, 50 kilometrelik parkurdaki Gravel ve E-Gravel yarışı ise pazar günü 09.00'da Ürgüp Cumhuriyet Meydanından başlayacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
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