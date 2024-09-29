Kanarya yara sardı! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-lacivertli takım, geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin yaralarını sardı.

SZYMANSKI BOMBOŞ KALEYE KAÇIRDI

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının 2. dakikasında Sebastian Szymanski ile müthiş bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından da seken top direkten geri döndü. Szymanski, direkten dönen topu tamamlamak için pozisyon aldı ve boş kaleye vurma fırsatı yakaladı ama top ayağına dolanınca vuruş yapamadı.

ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ, GEÇMEDİ Mİ?

Antalyaspor savunması yetişmesine karşın yerdeki Szymanski, son bir hamleyle topa bir kez daha vurdu, filelere doğru giden topu Veysel Sarı çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu pozisyonda topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için VAR incelemesini bekledikten sonra oyunu devam ettirdi.

GALİBİYET GOLÜ TADIC'TEN

Fenerbahçe, aradığı golü 63. dakikada buldu. Fred Antalyaspor'un atağa çıkarken kaybettiği topu Dusan Tadic ile buluşturdu. ceza sahasına yaptığı koşunun ardından kale ağzında vuruşunu yapan Tadic, topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

DZEKO'NUN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Kanarya'nın 77. dakikada bulduğu bir gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Tadic'in Dzeko'ya attığı yerden pasta Boşnak golcü sol çarprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

MOURINHO'DAN OLAY TEPKİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Edin Dzeko'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golün ardından eşi benzeri görülmemiş bir hareket yaptı. Mourinho, ofsayt kararı sonrası laptopunu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. Portekizli teknik adam, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

THALISSON KENDİ KALESİNE ATTI

Fenerbahçe, 81. dakikada bir gol daha attı. Szymanski'den sol tarafta topu alan Kostic, ceza sahasına ortasını yaptı. Oyuna sonradan giren En Nesyri'nin yükseldği topta Antalyaspor savunmasında Thallison'un yüzüne çarparak ağlarla buluştu. Bu golle birlikte fark 2'ye çıktı.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Geçen hafta ezeli rakibi Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilen sarı-lacivertli takım, bu galibiyetle moral buldu. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Mourinho'nun öğrencileri, 2. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.