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Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi

Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-2 kazandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK'yle deplasmanda karşılaştı.

Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı sahadan sildi

SKRINIAR PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler henüz 5. dakikada Milan Skriniar'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti.

Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı sahadan sildi

PUŞCAŞ EŞİTLEDİ

Maça ortak olmak isteyen ev sahibi Bodrum FK 31. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Puşcaş, sağ ayak içiyle İrfan Can'ın sağına doğru kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru eşitledi.

OĞUZ HEMEN YANIT VERDİ

Mücadelenin 1-1 olmasının hemen ardından Fenerbahçe 32. dakikada son haftaların formda ismi Oğuz Aydın'ın kaydettiği golle yeniden öne geçti.

Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı sahadan sildi

SZYMANSKI 3 YAPTI

Oğuz Aydın'ın attığı golden sonra yine rakip kaleye yüklenen sarı-lacivertliler bu kez de Sebastian Szymanski'nin kafa vuruşuyla golü buldu ve skor 3-1'e geldi.

Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı sahadan sildi

TALISCA PENALTIDAN ATTI

İlk yarının son anlarında bir atağa daha çıkan Jose Mourinho'nun öğrencileri 44. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca hata yapmadı ve skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı sahadan sildi

FREDY SAHNEDE

85. Dakikada Üzeyir'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada arka direkte Musah Muhammed kafayla kale sahasına indirdi. Fredy'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2 oldu. Mücadelenin geri kalan anlarında gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

MAXIMIN GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşamasının ardından Rangers ve Samsunspor maçlarında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin geri döndü. Fransız futbolcu, mücadelenin 72. dakikasında Anderson Talisca yerine oyuna dahil oldu.

Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı sahadan sildi

DUSAN TADIC DALYA DEDİ

Fenerbahçe'de Maximin ile birlikte Dusan Tadic ve Edin Dzeko da oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikalarda kenara gelen isimler Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri kenara geldi. Dusan Tadic, bu değişiklikle birlikte Fenerbahçe formasıyla 100. kez sahaya çıktı.

Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı sahadan sildi

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Süper Lig'de 65 puana yükseldi ve 71 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Jose Morais yönetiminde ilk kez mağlubiyet alan Bodrum FK, 30 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPunisher:

güzel tiyatroydu

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Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Satılmış bir maç aleni belli zaten. Bodrum kalecisi alda at diyor resmen daha ne olsun.

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