Kafkas SK'nın sporcusu Zeynep milli takım seçmelerine davet edildi

Cemar Mermer ve Traverten bünyesinde Kula'da hizmet veren Kafkas Spor Kulübü'nün başarılı tekvandocularından Zeynep Çakır, 19-21 Ekim tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando şampiyonası için milli takım seçmelerine davet edildi.

Cemar Mermer ve Traverten bünyesinde Kula'da hizmet veren Kafkas Spor Kulübü'nün başarılı tekvandocularından Zeynep Çakır, 19-21 Ekim tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando şampiyonası için milli takım seçmelerine davet edildi.

Kula'dan dünyaya ihracat yaparak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Cemar Mermer ve Traverten, bünyesinde sağladığı spor hizmetleriyle de başarılarını sergiliyor. Bu çerçevede Cemar bünyesinde Kula'da hizmet veren Kafkas Spor Kulübü'nün başarılı tekvandocularından Zeynep Çakır, Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Şampiyonası yıldızlar kategorisinde Türkiye 2'incisi olma başarısı gösterdi. Kulübün tekvando antrenörü Ramazan Akçadağ'ın önderliğinde büyük bir başarıya imza atan sporcu Zeynep Çakır, 19-21 Ekim tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek olan Avrupa Yıldızlar Tekvando şampiyonası için 27-28 Eylül tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan milli takım seçmelerine davet edildi.

Sporcusunun Türkiye 2.'si olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getiren Kulübün tekvando antrenörü Ramazan Akçadağ, aynı özveriyle Konya'da düzenlenecek olan milli takım seçmelerine katılıp Türkiye'yi Sırbistan'da temsil etmek istediklerini söyledi. Sporcusunun gayreti ve başarısı dolayısıyla sporcu Zeynep Çakır ve ailesini tebrik eden Akçadağ, kendilerinden bir an olsun destekleri esirgemeyen Cemar Mermer ve Traverten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ile Genel Müdür Yusuf Yalçın'a teşekkür etti. - MANİSA